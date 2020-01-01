土耳其主帅赞克洛普纪律严明不屈服：他有武士精神

土耳其国家队主帅居内什称赞克洛普有武士精神，他相信正是这样的精神使红军接近问鼎本赛季的英超冠军。

虽然在2018-19赛季，利物浦仅仅遭遇过一场失利，还拿到了队史最高的97个积分，但他们还是没能击败曼城捧起英超冠军。

不过本赛季至今，克洛普的球队已经遥遥领先卫冕冠军曼城多达22分。这个差距使得他们与30年来首个顶级联赛冠军之间，几乎只是时间问题。

土耳其主帅居内什在接受GOAL和DAZN的联合专访时，也为利物浦送上了赞美。

其他球队

居内什说道：“当主帅，管理和阵容都无比契合的时候，好事就来了”

“足球不是2+2=4的简单算术。一支球队可以输，但不能输太多，并且要不断向前。一支球队如果在输球时就止步不前，那么现在他们就不会有成为冠军的机会。”

“克洛普的行为标准是在德国时养成的，他的工作和纪律都非常清晰。他知道他的长处和限制。他不会狂妄自大。在他内心就没有屈服两个字，他拥有武士精神。”

同时，居内什还就这个夏天即将迎来的欧洲杯表达了不满。早在2014年，土耳其就向欧足联提出申请希望申办本届欧洲杯。不过欧足联最终决定，本届欧洲杯将由12座城市共同承办。

“很遗憾，在我看来，土耳其无法成为这届大赛唯一的主办国，因为在普拉蒂尼时代，我们的要求不止于此。”

“他们把比赛分散在12个城市，这样他们就可以不用把赛事交给土耳其。”

“我不认为这种操作很健康。因为那时候联赛刚刚结束，球员们身体和心理都会感到疲劳。但来到国家队之后，他们要参加比赛，还要东奔西跑。比如我们，（小组赛阶段）就要经历很长距离的旅行，而瑞士的处境比我们更糟糕。”

土耳其在小组赛中被分入A组，同组的还有瑞士，意大利和威尔士。他们将与意大利在6月12日进行首轮较量。

“我们要先在罗马（与意大利交手），然后再到巴库进行后面两场比赛。瑞士则要在巴库先与威尔士对决，再去到罗马，然后再返回巴库。情况就是这样。”

“而我们不能抱怨，我们只能接受。我们的小组包括意大利，威尔士和瑞士。我们的第一场比赛也是这届赛事的揭幕战。这对我们来说也是个机会。现实就是我们的对手会在主场作战，这对他们来说很有利。但揭幕战的气氛将很好地刺激球员们去展示自我。”

“这场比赛所有人都会看。球员们根本不需要额外的动力。”

“当然，我们希望在这届赛事中取得成功，但更重要的是，在竞技成绩之外，我们希望打出我们自己的足球，我们希望每个人看到这点。”