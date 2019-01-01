圆滑处理 索斯盖特：斯特林将在下一场首发

因与英格兰队友乔·戈麦斯发生冲突而受到惩罚的曼城前锋即将回归。

英格兰主教练加雷斯·索斯盖特准备让拉希姆·斯特林在对阵科索沃的比赛中回到首发阵容，此前他与乔·戈麦斯发生了争吵。

斯特林将缺席周四在温布利对黑山的比赛，作为对他与英格兰队友和利物浦后卫戈麦斯冲突的惩罚。

这两人在周日曼城和利物浦的英超比赛中发生冲突，并在英格兰圣乔治公园训练基地的一个私人区域发生了冲突。

虽然斯特林将缺席英格兰历史上的第1000场比赛，但这位曼城前锋已经做好了对阵科索沃的准备。

当被问及斯特林是否会在周日首发时，索斯盖特说：“是的。我不知道明天的比赛和其他事情会发生什么，但我能看到情况就是这样。他的反应非常棒。他对球队说得很好，他训练得也很好，我不能批评他的反应。所以，通过我可能的观察，并给你一个诚实的答案，我了解他可能在想什么。但就他训练的方式、他和队友们在一起的方式而言，我很高兴。”

虽然斯特林有望回归，但戈麦斯是否会与哈利·马奎尔、泰隆·明斯和约翰·斯通斯等人竞争首发的位置还有待观察。

索斯盖特补充道：“我不会在接下来的两场比赛中选择整支球队，但是无论我做什么决定，上周一发生的事情都不会影响到接下来的两场比赛。他的竞争对手是三名出色、经验丰富的中后卫。但他是一名年轻的后卫，我们一直对他作为球员和角色的评价很高。所以他发展得很好。我知道他会想和我们一起踢更多的比赛，但他已经向我们证明了，在对阵巴西和德国这样的强队时，他可以应付最高水平，并在最高水平上茁壮成长。当然，如果你在俱乐部级别的比赛中得不到一些机会，那么直接进入国家队就比较困难了。但这并不意味着我们对他失去了信心，因为这就是为什么我们把他留在球队的原因。”