图雷：阿尔特塔会在阿森纳成功 但高层得听他的

根据科特迪瓦人的说法，阿森纳需要指导，而他们的前中场可能是提供指导的人。

前曼城中场亚亚·图雷认为，如果米克尔·阿尔特塔接手阿森纳，他将不会一帆风顺。他表示，如果想要改善自己的命运，苦苦挣扎的枪手们必须从一开始就支持这位西班牙人的愿景。

阿森纳最近与另一位西班牙教练乌奈·埃梅里分道扬镳，这位前塞维利亚主帅被认为在俱乐部传奇人物阿尔塞纳·温格离开后无法带领俱乐部进入历史上新的成功篇章。

枪手的另一位标志性人物弗雷迪·永贝里已经暂时接手，但在瑞典人的管理下，球队的成绩并没有得到改善，阿森纳的董事会一直在与阿尔特塔进行谈判，讨论全职接手的问题。

尽管阿尔特塔是瓜迪奥拉在曼城备受尊敬的教练组的一员，但图雷认为，要找到一个能在北伦敦稳定球队的人，前路坎坷。

“这将是相当困难的。”图雷在接受美联社采访时说：“为什么？因为阿森纳正在挣扎，我想如果阿森纳的主管们听他的，按照他的方式去做，也许会成功。”

“当你加入一个苦苦挣扎的新俱乐部时，你需要董事会的支持来听你的，做你想做的。显然曼城比阿森纳有更多的钱可以花，我认为这将是非常复杂的。”

在曼城的最后两年里，图雷在阿尔特塔的指导下训练，然而，他相信这位前中场球员有头脑，有远见，如果俱乐部支持他对俱乐部的愿景，他就能让阿森纳起死回生。

“他非常聪明，在足球比赛中积累了很多经验。”科特迪瓦人补充道：“我认为他会为阿森纳做得很好，很好，很好，因为阿森纳需要一个有新想法和新架构的教练。”

“我们一直把阿森纳和温格联系在一起，因为温格是他们的最高层。当我看到球迷们争论温格是否必须离开的时候，我很难过——现在发生了什么？阿森纳需要一个新的足球视野，我认为阿尔特塔可以做到。”