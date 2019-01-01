图雷盼入国际足联对抗歧视：球迷变得越来越蠢

这名前曼城中场球员暗示他可能在不久的将来退役，以集中精力解决这个问题。

前曼城球星亚亚·图雷认为，解决种族主义问题比以往任何时候都要困难，因为“球迷们更愚蠢了”。

在英超联赛中，在最近曼城和曼联的德比中，一名男子因涉嫌做出种族主义手势而被捕。

在多哈举行的世俱杯上，当被问及对最新事件的看法时，图雷显得有些恼怒。

这位36岁的中场球员说：“我已经和国际足联谈过了，因为这件事非常重要，我们必须仔细考虑。”

“我知道这将是一项艰难的工作，因为赢得这个案子的路将会很漫长。球迷们，人们，现在变得比以前更愚蠢了。”

“这件事令人震惊，因为我们现在是2019年。在2020年和2025年，我们的孩子们将经历这些，我们该怎么办？我们不能再这样下去了。”

本周，意甲发布了三幅猴子的画作，作为反种族主义运动的一部分，此举遭到了强烈的批评。

尽管目前效力于中国青岛黄海，但图雷透露他正在考虑退役，以集中精力解决足球中的种族主义问题。

他说：“当我看到这些的时候，我想最多再踢一年，但我不得不退役去国际足联工作，因为这些事情让我很受伤。”

“能有这种感觉，能看到那些东西，真是难以置信。我不知道人们怎么能相信。我知道国际足联和欧足联正在做很多事情，只是为了坚持下去，让事情发生。”

“我们可以谈论教育，因为球迷们有不同的方式。你可以制裁俱乐部，让球场空无一人。”