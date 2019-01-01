图雷力挺马内夺金球奖：得主该来自欧冠冠军

这位前曼城中场坚信塞内加尔国脚在本月初应该得到更多的认可。

前曼城和巴塞罗那球星亚亚·图雷对今年金球奖的投票结果提出质疑，认为利物浦的萨迪奥·马内理应获得今年的金球奖。

12月早些时候，莱昂内尔·梅西获得了创纪录的第六个金球奖，击败了马内的队友维吉尔·范戴克。

然而，图雷认为马内应该获得这个奖项，他上赛季在所有比赛中攻入26球，帮助利物浦获得了英超联赛第二名，并赢得了欧冠冠军。

“说实话，他应该赢得金球奖。在非洲，我们找不到比他更好的球员。”图雷在多哈接受记者采访时说：“你看到投票了吗？你看到他去年的表现了吗？他进了多少球？他在利物浦取得了什么成就？”

“对我来说，当一支球队赢得了这个奖杯（欧冠），而金球奖的得主却不是来自那里，这是一种遗憾。”

马内以347票名列第四，比梅西少339票，比第三名克里斯蒂亚诺·罗纳尔多少100多票。

利物浦目前在英超积分榜上领先莱斯特城10分，比排名第三的曼城高14分，图雷承认目前在联赛不败的利物浦会是当之无愧的冠军。

“利物浦是出色的，他们做得很好，他们现在应该得到他们的位置。”他说：“还有很长的路要走，但利物浦是一支不错的球队，他们看起来比去年更强大。我认为曼城今年的状态很复杂，但是10分领先，利物浦有很好的机会。”

“当你看到今天的联赛，有一些球队非常令人失望，像阿森纳和其他一些球队，但利物浦有机会获得今年的荣誉。”

在周三以2-1战胜蒙特雷之后，利物浦将在周六的俱乐部世界杯决赛中对阵弗拉门戈。

在他们从卡塔尔回来后，红军的下一场英超比赛是对阵目前最接近他们的莱斯特城。