图赫尔：球队又累又不开心 你能感觉到球员不快乐

在切尔西被布莱顿1-1逼平后，图赫尔承认球队现在没有任何快乐的情绪。

这位德国教练表示他的球员既疲劳又不开心，非常需要休息。切尔西本赛季原本是英超冠军争夺者，但最近糟糕的表现让他们在多赛一轮的情况下已落后领头羊曼城12分。

图赫尔告诉BT体育：“即使进了球，你也可以从球员的反应中看到我们很疲劳，我们松了一口气，但没有表现出任何快乐的情绪。”

“我们看起来很疲惫，而且确实很疲惫。你可以看到我们精神上已经很疲劳，我们需要休息几天，没有其他的解决方法。”

在对阵布莱顿的比赛中，卢卡库和齐耶赫在中场休息时发生争吵，对此图赫尔表示：“他们会谈话，会不开心，这很正常。”

为布莱顿扳平比分的韦伯斯特在赛后也认为切尔西最近表现不佳，他说道：“切尔西有点挣扎，我们感觉到了。我们觉得自己可以争取全取3分，但最终我们也对平局感到满意。”

近4场率先破门的英超联赛，切尔西未取一胜，这和球队此前26场先进球的联赛的战绩相同。

各项赛事近16场比赛，切尔西只有4次零封对手，同时球队还曝出了卢卡库与图赫尔不和的传闻。