图赫尔：期待三月的国际比赛日到来 我们都可以好好放松一下

图赫尔承认自己很期待三月的国际比赛日，并称这个假期为让球员们稍微放松的最佳方式。

由于老板阿布遭到英国政府制裁，切尔西现在正经历一段过渡期，俱乐部目前正在寻找新买家。

图赫尔在这段期间设法让球队专注于场上表现，但在对阵米德尔斯堡的足总杯比赛前，这位德国教练承认国际比赛日能让球员们稍稍放松。

被问到自己是否需要放假时，图赫尔说道：“当然！我想陪我的狗和孩子，下周我们会在附近的森林徒步旅行，那里很美，希望到时候天气也像今天一样好。”

“我们想去做一点正常的事情，照顾孩子，送他们上学，接他们放学。陪在他们身边对我来说就是最好的分散注意力的事情，我必须学会这么做。刚开始当职业教练时，我发现这很困难，实际上，我在这方面遇到了很多麻烦。”

“无法转换工作和休息模式，日夜想着足球的事。每个人都需要离线一下，好好呼吸，去看得更加清楚。我必须为自己学会这一点，我依然在训练自己。我需要保持纪律性，就像我说的，我的狗和我的孩子们是让我冷静和享受的源泉，你需要照顾好自己的心理健康，不要完全迷失在工作中。”

等到国际比赛日后，切尔西有可能已经完成易主工作，图赫尔希望无论新老板是谁，都有雄心让球队继续争夺冠军。

他说道：“如果有人花这么多钱买一支俱乐部，那么就是为了挑战最顶级的冠军，就是为了荣誉，为了赢球，为了做最好的自己。”

“这不是关于开发一个计划，不是关于用俱乐部赚钱，因为在我看来，我不知道花这么多钱买一支俱乐部或一个组织背后的想法是什么，因为我拿不出这样的钱，我永远也拿不出这么多钱。”

“但那就是我所希望和想象的，我认为切尔西这支俱乐部能做到许多事情，这就是为什么价格这么高。”