图赫尔：期待三月的国际比赛日到来 我们都可以好好放松一下

Andrew Steel
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图赫尔表示他期待接下来的国际比赛日能够让最近精神紧绷的切尔西球员们稍微放松

图赫尔承认自己很期待三月的国际比赛日，并称这个假期为让球员们稍微放松的最佳方式。

由于老板阿布遭到英国政府制裁，切尔西现在正经历一段过渡期，俱乐部目前正在寻找新买家。

图赫尔在这段期间设法让球队专注于场上表现，但在对阵米德尔斯堡的足总杯比赛前，这位德国教练承认国际比赛日能让球员们稍稍放松。

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被问到自己是否需要放假时，图赫尔说道：“当然！我想陪我的狗和孩子，下周我们会在附近的森林徒步旅行，那里很美，希望到时候天气也像今天一样好。”

“我们想去做一点正常的事情，照顾孩子，送他们上学，接他们放学。陪在他们身边对我来说就是最好的分散注意力的事情，我必须学会这么做。刚开始当职业教练时，我发现这很困难，实际上，我在这方面遇到了很多麻烦。”

“无法转换工作和休息模式，日夜想着足球的事。每个人都需要离线一下，好好呼吸，去看得更加清楚。我必须为自己学会这一点，我依然在训练自己。我需要保持纪律性，就像我说的，我的狗和我的孩子们是让我冷静和享受的源泉，你需要照顾好自己的心理健康，不要完全迷失在工作中。”

等到国际比赛日后，切尔西有可能已经完成易主工作，图赫尔希望无论新老板是谁，都有雄心让球队继续争夺冠军。

他说道：“如果有人花这么多钱买一支俱乐部，那么就是为了挑战最顶级的冠军，就是为了荣誉，为了赢球，为了做最好的自己。”

“这不是关于开发一个计划，不是关于用俱乐部赚钱，因为在我看来，我不知道花这么多钱买一支俱乐部或一个组织背后的想法是什么，因为我拿不出这样的钱，我永远也拿不出这么多钱。”

“但那就是我所希望和想象的，我认为切尔西这支俱乐部能做到许多事情，这就是为什么价格这么高。”