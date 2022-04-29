图赫尔：哈弗茨必须努力找回最佳状态

在看到哈弗茨在切尔西1-1战平曼联的比赛中错过重要机会后，图赫尔要求这位进攻型中场球员找回状态。

尽管本场比赛哈弗茨用一个轻巧的头球助攻马科斯-阿隆索打进一球，但他自己也错过了不少好机会。

哈弗茨在今年3月份曾有过一段时间的出色表现，但最近他的表现却受到了批评。

图赫尔认为，这位22岁的球员必须抓紧时间找回最佳状态，但他说他不想对这位德国国脚这样的年轻球员过于挑剔。

图赫尔说道："他需要为自己的状态而奋斗。"

"我希望他做出反应，球队前场的球员都很年轻，所以我不会开始指责他们。"

当被问及他如何能帮助像哈弗茨和维尔纳这样的球员再次成为高效杀手时，图赫尔说道："他们也要适应，这仍然是一个适应赛程的时期。赛程对我们来说是无情的，要求也很高。”

"芒特还很年轻，维尔纳还很年轻，哈弗茨还会找回好状态，他们会学习的，因为他们有正确的态度。"

图赫尔认为，蓝军配得上在对阵曼联的比赛中拿到3分，并觉得他们在门前很不走运。

"我们今晚本应该得到三分的。”他告诉BBC体育，"在有球状态和无球状态下，我都对我们的比赛方式感到满意。”

"我们在无球的情况下非常勇敢，表现非常好，但我们缺乏一点决心，也许缺乏在禁区内的一点运气。”

"本赛季，我们太经常遇到这种情况了，当我们明显是更好的球队时，我们却打平了比赛。在本赛季的前半段，我们也有过这样的情况。我们本应该赢得这场比赛。"

"我对球队今天的表现非常满意，因为这是一个巨大的团队努力，我认为我们展示了在一个艰难的客场获胜所需要的东西。"

"我们踢得很有质量，但不幸的是，我们没有得到我们应得的东西，我们必须接受这个结果。"

"我们非常有优势，找到了空间，我们非常有统治力，我对我们的比赛方式感到高兴。"

"感觉球队在临门一脚稍有欠缺，我们可以更早地结束比赛。"