图赫尔：不会对惨败小题大做 我们没有被皇马的比赛所分心

图赫尔表示，他不会把切尔西惨败布伦特福德的比赛变成一场闹剧，而是选择把这场失利看作是一个小插曲。

切尔西在斯坦福桥凭借吕迪格的惊天远射取得了领先，但随后布伦特福德连进四球，完成了大逆转。

赛后，图赫尔拒绝将这场失败看得过重，他说道：“经过如此多的胜利和如此多的好结果之后，我拒绝对这场失利小题大做，因为为什么要这样呢？我们给了布伦特福德十分钟，而他们把握住了这十分钟。”

“在第三个丢球后，我们有一个进球被吹，我们逼抢对方门将，哈弗茨获得一个非常好的机会，我们浪费了三次机会，球队感觉今天不属于我们，有一些是我们自己的责任，我们会对此作出分析。”

“一旦我们打进了第一球，球队就停止了防守，并在十分钟里丢了三球，这是非常不正常的，并杀死了比赛。”

本周，切尔西将迎来与皇家马德里的欧冠比赛，图赫尔说道：“我们是否因为皇马的比赛而分心？绝对不。我们选择了自己认为最好的阵容，一点也没有考虑与皇马的比赛。”

“我们为这场比赛做了充分准备，但我们只有一堂半的训练课去备战，我不认为我们被皇马的比赛分心了。”