图赫尔：马尔基尼奥斯是金球级的 不解他落选最佳阵容
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巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔认为，马尔基尼奥斯是金球级别的球员，他在过去一年的表现应该得到国际足联的认可，并在最佳阵容中占有一席之地。
在巴黎圣日耳曼与里尔战平的法甲比赛中，这位俱乐部队长在比赛中成功复出。
尽管作为巴黎圣日耳曼的一员，他在上个赛季赢得了法国国内四项比赛的冠军，并在欧冠中获得亚军，但他还是错过了在国际足球年度最佳阵容的席位。
图切尔认为这位26岁的球员在对里尔的比赛中表现出了他是世界上最好的球员之一。
“今晚，马尔基尼奥斯达到了金球奖水平。”赛后图赫尔对记者说：“我不理解他落选国际足联年度最佳阵容。”
尽管马尔基尼奥斯复出了，但巴黎圣日耳曼在对阵里尔的比赛中又有3人受伤，包括金彭贝、弗洛伦齐和库尔扎瓦都有伤病。
图赫尔已经不得不应付内马尔和伊卡尔迪的缺阵，而姆巴佩身体状况不佳，只能作为替补上场。
德国人警告说这个赛季紧张的赛程会“杀死球员”，他的球队不能在比赛之间恢复正常。
“你已经知道我的意见了，我们的球员要被杀了。”图切尔告诉Telefoot。
“我们总是在晚上九点踢球。我们缺乏吃饭、睡觉、恢复的节奏。但它将继续这样。”
“今天，我们想念内马尔、姆巴佩、伊卡尔迪、贝尔纳特。我们感到惊讶吗?不。三名新队员受伤了。做得好。”
在伤愈复出后发表讲话时，马尔基尼奥斯对球队收获的积分表示满意，但坚称他们在进攻上可以做得更好。
“我们能够控制比赛，但我们本可以更加有威胁。”队长告诉Telefoot：“我们必须组织得很好。”
“这对我们来说很重要，但我们一直在寻求胜利。”