图赫尔：马尔基尼奥斯是金球级的 不解他落选最佳阵容

这位德国教练认为他的巴西后卫在国际足联颁发的荣誉中受到了不公平的冷落。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔认为，马尔基尼奥斯是金球级别的球员，他在过去一年的表现应该得到国际足联的认可，并在最佳阵容中占有一席之地。

在巴黎圣日耳曼与里尔战平的法甲比赛中，这位俱乐部队长在比赛中成功复出。

尽管作为巴黎圣日耳曼的一员，他在上个赛季赢得了法国国内四项比赛的冠军，并在欧冠中获得亚军，但他还是错过了在国际足球年度最佳阵容的席位。

其他球队

图切尔认为这位26岁的球员在对里尔的比赛中表现出了他是世界上最好的球员之一。

“今晚，马尔基尼奥斯达到了金球奖水平。”赛后图赫尔对记者说：“我不理解他落选国际足联年度最佳阵容。”

尽管马尔基尼奥斯复出了，但巴黎圣日耳曼在对阵里尔的比赛中又有3人受伤，包括金彭贝、弗洛伦齐和库尔扎瓦都有伤病。

图赫尔已经不得不应付内马尔和伊卡尔迪的缺阵，而姆巴佩身体状况不佳，只能作为替补上场。

德国人警告说这个赛季紧张的赛程会“杀死球员”，他的球队不能在比赛之间恢复正常。

“你已经知道我的意见了，我们的球员要被杀了。”图切尔告诉Telefoot。

“我们总是在晚上九点踢球。我们缺乏吃饭、睡觉、恢复的节奏。但它将继续这样。”

“今天，我们想念内马尔、姆巴佩、伊卡尔迪、贝尔纳特。我们感到惊讶吗?不。三名新队员受伤了。做得好。”

在伤愈复出后发表讲话时，马尔基尼奥斯对球队收获的积分表示满意，但坚称他们在进攻上可以做得更好。

“我们能够控制比赛，但我们本可以更加有威胁。”队长告诉Telefoot：“我们必须组织得很好。”

“这对我们来说很重要，但我们一直在寻求胜利。”