图赫尔：费德勒并非总是赢球 巴黎也是如此

德国主帅坚信他的球队可以从欧冠的伤痛中恢复过来，他指出即使是最好的运动员也不总是赢。

托马斯·图赫尔认为，巴黎圣日耳曼的欧冠困境被夸大了，其程度与罗杰·费德勒在网球领域的统治地位相似。

自从2011年卡塔尔体育投资公司（QSI）成为巴黎圣日耳曼的所有者以来，这家俱乐部一直痴迷于欧洲冠军联赛的成功，为了成为欧洲最出色的球队，他们投入了巨额资金。

但在那段时间里，他们在欧冠中最远只走到过八强，一路遭遇了巴塞罗那和曼联的逆转。

其他球队

然而，随着姆巴佩、毛罗·伊卡尔迪和内马尔本赛季的表现令人印象深刻，人们相信巴黎圣日耳曼拥有能够在欧洲树立标杆的锋线三人组。

巴黎圣日耳曼将在欧冠十六强对阵多特蒙德。尽管有外界的压力，图赫尔仍然保持着轻松的状态，他强调，尽管费德勒赢得了比任何人都多的大满贯，但他并没有赢得所有的大满贯。

"如果我告诉你不要去想一只粉红色的大象，你就会去想它。" 图赫尔在周三与第戎的法国杯前告诉记者：“你必须接受环境。在（被）曼联淘汰后，我说：‘伙计们，我们明年还会再试一次。’”

“小组赛阶段，16强，就是这样。网球也是如此。每个人都以为费德勒总是赢球，但事实并非如此。”

“我们很有信心，我们已经进步了。我们有一个很好的团队。我很感激有这个机会。第一场比赛从来都不是问题，每个人都会谈论第二场比赛。这就是体育，它也必将继续是体育。”

“我们也可以说这是我们的错，在对阵巴塞罗那和曼联的比赛中。我们在那里输掉了这些比赛，我们不能等着每个人都变得超级积极。”

“对我来说，这不会改变。我们每天都在这里和球队在一起，我们很高兴能进入16强。能在像巴黎圣日耳曼这样的俱乐部踢球是每个人的梦想。”

“我们总是保持积极的态度，你只能通过付出你所拥有的一切来影响环境。这取决于我们自己，我们不让自己受到外界的影响。”

“环境并没有让事情变得更简单，但这是体育，就是这样。努力，再努力，永不放弃。”