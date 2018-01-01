图赫尔谈拉比奥淡出首发阵容：表现是主因

大巴黎主教练图赫尔表示，合同纠纷并不是拉比奥落选首发阵容的主要原因。

图赫尔表示，拉比奥只是失去了首发位置，他和自己的关系并没有任何嫌隙。

据报道，今年23岁的拉比奥并没有俱乐部延长合同，鉴于他目前的合同将在赛季末到期，他非常可能会离开大巴黎。本赛季，法国人为大巴黎出场20次，但之前一次进入首发阵容还要追溯到12月5号。据传言，巴萨对拉比奥的兴趣非常大。

大巴黎体育总监恩里克在本周早些时候批评了拉比奥，指责他戏弄了团队，而另一方面，拉比奥的母亲兼经纪人表示，大家在吵翻之后也没有回头路可走了。不久之后，图赫尔向够力足球确认，尽管个人很喜欢拉比奥，但他接受了俱乐部让其坐冷板凳的决定。

不过，在周六对战南特的法甲比赛前，图赫尔表示，拉比奥的表现才是他被放到替补席的主要原因，而这发生在俱乐部下达通知之前。

“我们之间并没有嫌隙，但球员之间的竞争是很激烈的，”图赫尔说道。“在我看来，拉比奥的自信心有所下降，这也让他失去了自己的位置。而同时，德拉克勒斯抓住了机会。整支队伍表现得不错，但有时候也比较艰难，这就是为什么每场比赛都很重要。而每个球员也要在每场比赛拼尽全力，在训练场上也要全力以赴。他们需要让人看到，自己已经做好胜利的准备了。”

目前，大巴黎以10分的优势高居法甲榜首，而与排名12的南特的比赛将是他们在2018年的最后一场比赛，鉴于内马尔仍在巴西养伤，他将不会在比赛中登场，而大巴黎全队也为他送上了祝福。