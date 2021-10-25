图赫尔：让奥多伊踢边后卫有些不公平 但这是为了让他达到极限

这位20岁的蓝军新星这个周末在德国人手下罕见的首发出场，但是他经常被要求踢不同的位置

图赫尔承认，让奥多伊频繁担任边后卫对他来说是不公平的，但他觉得这位切尔西球星需要突破自己的边界。

这位20岁的蓝军新星在周末7-0大胜诺维奇的比赛中罕见地首发出场，并在上半场打进一球。

这位英格兰国脚在图赫尔手下经常担任右边翼卫，在对阵诺维奇的比赛中发挥了更重要的作用，教练承认位置的改变是为了挑战球员。

图赫尔说道：“我认为他需要这个，对我来说，他需要这样，这些能力很强的球员有时会过于频繁地听到对他们的奉承。”

“但你需要证明自己的能力，展示自己的能力，对于进攻球员来说，这很容易——他们只需要数据，提供助攻和进球，这就是奥多伊所做的，也是他需要展示的。”

“我们意识到，当我们要求他经常作为一个不能充分发挥他潜力的右边翼卫时，可能有点不公平。”

“我们意识到这一点，所以这是一种混合，目前我们认为自己已经找到了一种方法来迫使他达到极限，这一点每周都在改变。”

由于卢卡库和维尔纳的受伤，这位从切尔西青训学院毕业的球员充分利用了上场机会。

他的早早进球帮助切尔西在对阵诺维奇的比赛中保持了节奏，进一步巩固了切尔西在英超榜首的地位。

考虑到其他几名球员的伤病时间很长，奥多伊有望重回球队的首发阵容。