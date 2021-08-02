图赫尔解释普利西奇踢边翼卫：现在是试验的好时机

这位美国球员在上周末切尔西对阵阿森纳的比赛中出现在了自己不熟悉的位置

切尔西主帅图赫尔解释了让普利西奇在对阵阿森纳的友谊赛中扮演边翼卫的决定，他表示现在有多名球员不在队中，是时候让其他球员多试验一下其他位置了。

在切尔西2-1击败阿森纳的比赛中，普利西奇首发踢右边翼卫，奥多伊首发踢左边翼卫。这场比赛，阿隆索、阿斯皮利奎塔和里斯-詹姆斯都缺阵，因此图赫尔将两名边锋后撤。

图赫尔说道：“在多特蒙德，普利西奇曾在我手下踢过边翼卫，而在切尔西，我也曾多次让奥多伊踢边翼卫。阿隆索今天无法上场，所以我们让奥多伊出现在左路，这是我一直想看到的。奥多伊在这个位置内切或许更有威胁，他很爱这么做，今天他也做到了，所以你知道我们的立场。”

“右边翼卫位置上，我们有阿斯皮利奎塔和里斯-詹姆斯，但阿斯皮利奎塔两天前刚刚首发过，而里斯则还没有首发过，所以我们需要解决方案，因为11号我们就要迎来和比利亚雷亚尔的超级杯，然后14号我们就要开始新赛季了，我们不能等到到时再做尝试，所以现在就是试验的时候。”

“这让我们有机会给他几分钟的出场时间，并在这个基础上继续发展。”

普利西奇在切尔西大部分时间都是踢左中场，尽管他在2019年加盟蓝军后也曾被安排在右路和中路。

至今，他已为蓝军出场77次，打入17球，并在上赛季帮助球队赢得了欧冠冠军。