图赫尔解释奇尔维尔本赛季仍未出场：他体能状况落后于阿隆索
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(C)Getty Images
切尔西主帅图赫尔表示，奇尔维尔仍在努力跟上球队的步伐，这名左后卫有望在上赛季欧冠决赛后首次亮相。
奇尔维尔入选了今夏英格兰的欧洲杯大名单，但他并没能代表国家队在赛事中上场。
这位24岁的球员随后回到了切尔西，但在与马科斯-阿隆索的竞争中落於下风，至今他还没有为球队出场过。
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图赫尔解释道：“对于奇尔维尔来说，这很简单，在欧洲杯和假期结束后他和团队一起回来了。”
“当他来到球队的时候，马科斯-阿隆索已经完成了五个星期的季前训练。在几场精彩的季前赛之后，阿隆索参加了第一场比赛。他在身体上准备得比奇尔维尔更充分了，这是很自然的，因为更多的训练和他精彩的季前赛发挥。”
“他参加了超级杯决赛和三场英超联赛。而且，我们每场只允许三个换人，这是个大问题。”
德国人继续说道：“奇尔维尔需要训练来适应高强度的比赛，他现在准备好了，但现在不是把他推到赛场的时候。”
“这有点令人伤心，因为如果你能进行5次换人，你就有更多的战术机会。我不理解小球队的论点，他们说换人名额多对他们不利。我以前也执教过小球队，我也希望能换5个球员。”
“我会让他们和顶级球队比赛跑16公里。我认为这在欧洲是一个巨大的劣势，但我为什么要抱怨呢？”
奇尔维尔将不会参加下个月的三狮军团比赛，因为他没有被征召进入世预赛名单。
阿诺德、卢克-肖、里斯-詹姆斯、特里皮尔和凯尔-沃克都是索斯盖特在对阵匈牙利、安道尔和波兰的比赛中可以选择的边后卫。
在国际比赛结束后，奇尔维尔的目标是在9月11日切尔西对阵阿斯顿维拉的比赛中完成他的赛季处子秀。