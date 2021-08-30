图赫尔解释奇尔维尔本赛季仍未出场：他体能状况落后于阿隆索

这名左后卫自上赛季欧冠决赛对阵曼城后就再也没有在正式比赛中为切尔西出场过

切尔西主帅图赫尔表示，奇尔维尔仍在努力跟上球队的步伐，这名左后卫有望在上赛季欧冠决赛后首次亮相。

奇尔维尔入选了今夏英格兰的欧洲杯大名单，但他并没能代表国家队在赛事中上场。

这位24岁的球员随后回到了切尔西，但在与马科斯-阿隆索的竞争中落於下风，至今他还没有为球队出场过。

图赫尔解释道：“对于奇尔维尔来说，这很简单，在欧洲杯和假期结束后他和团队一起回来了。”

“当他来到球队的时候，马科斯-阿隆索已经完成了五个星期的季前训练。在几场精彩的季前赛之后，阿隆索参加了第一场比赛。他在身体上准备得比奇尔维尔更充分了，这是很自然的，因为更多的训练和他精彩的季前赛发挥。”

“他参加了超级杯决赛和三场英超联赛。而且，我们每场只允许三个换人，这是个大问题。”

德国人继续说道：“奇尔维尔需要训练来适应高强度的比赛，他现在准备好了，但现在不是把他推到赛场的时候。”

“这有点令人伤心，因为如果你能进行5次换人，你就有更多的战术机会。我不理解小球队的论点，他们说换人名额多对他们不利。我以前也执教过小球队，我也希望能换5个球员。”

“我会让他们和顶级球队比赛跑16公里。我认为这在欧洲是一个巨大的劣势，但我为什么要抱怨呢？”

奇尔维尔将不会参加下个月的三狮军团比赛，因为他没有被征召进入世预赛名单。

阿诺德、卢克-肖、里斯-詹姆斯、特里皮尔和凯尔-沃克都是索斯盖特在对阵匈牙利、安道尔和波兰的比赛中可以选择的边后卫。

在国际比赛结束后，奇尔维尔的目标是在9月11日切尔西对阵阿斯顿维拉的比赛中完成他的赛季处子秀。