图赫尔：虽然我们没有最庞大的阵容 但我对球队现有水平很满意

这位德国教练谈到了蓝军在英超开局两连胜后是否会继续签下新球员

图赫尔在切尔西战胜阿森纳后谈到俱乐部的转会工作，他承认“我们可能没有规模最大的阵容”。

在首轮3-0击败水晶宫后，切尔西今天凌晨在酋长球场2-0击败了阿森纳，卢卡库和詹姆斯在上半场分别进球。

蓝军今夏花了9800万英镑从国际米兰签下卢卡库，而此前蓝军还免签了替补门将马库斯-贝蒂内利，但有消息称切尔西将在8月31日夏窗关闭前再次进入市场。

塞维利亚后卫孔德与切尔西紧密联系在一起，然而，够力足球了解到最近查洛巴的横空出世使俱乐部高层重新考虑他们的策略。

图赫尔承认他并没有规模最大的阵容，但他也不觉得有必要做出更多的改变，因为在他目前的队伍中，竞争非常激烈。

当被问及今年夏天是否还会有新球员加盟切尔西时，图赫尔说道：“我对我们的阵容和我们的选择非常满意，这不是一个规模太大的阵容，今天普利西奇缺阵，这意味着其他所有人都能出场。”

“这意味着我们可能没有规模最大的阵容，但我们在每一个位置上都很有竞争力。一方面，这是必要的，因为我们有很多比赛要踢，我们在12月有世俱杯。上个赛季我们也踢了很长时间，之后还有欧洲杯和美洲杯。”

“所以如果我们想要竞争，我们就需要这样的水平。但与此同时，我们是一个强大的团队，这一点也很重要，这可能是过去半年的关键，我们在比赛中有着强大的凝聚力和团队精神。”

“这对球队和我来说都是一个挑战，每个人都准备好做出艰难的决定，并继续推动团队。如果我们这样做，我们可以取得比现在更多的成就。”

图赫尔可能不打算引进更多的新面孔，但是在接下来的日子里，切尔西还会有一些球员离队。

今夏蓝军已经卖掉了亚伯拉罕、托莫里、吉鲁和摩西等球星，同时出租了巴舒亚伊、吉尔莫、肯尼迪和埃莫森。

扎帕科斯塔、德林克沃特、巴克利和巴卡约科也有可能离开，还有祖马，外界认为他会转会到切尔西的伦敦对手西汉姆。