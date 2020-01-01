图赫尔确认：内马尔将出战与多特蒙德的比赛

本周末的比赛对巴西人来说可能来的太快，但是他的老板坚持认为他将会在与德国球队的比赛中扮演一定的角色。

内马尔可能在周六对亚眠的比赛中复出，正好证明了他已经为对多特蒙德的冠军联赛淘汰上做好了准备。

巴黎圣日耳曼官方准备在托马斯·图赫尔的球队前往北方对付法甲强队之前对这名巴西前锋进行最后的检查。

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自从2月1日5:0战胜蒙彼利埃后，这位前巴塞罗那前锋就因为肋骨受伤缺席了比赛，巴黎圣日耳曼在没有他的情况下经在联赛中战胜了南特和里昂，并在对第戎的法国杯的比赛中取得了胜利。

“对于内马尔，我们必须在检查后和医生一起决定。”主教练图赫尔说。

“不管他明天是否上场……他肯定会出现在多特蒙德，但可能不会像两周前那样处于最佳状态。”

“但我相信他会帮助我们，我们想在这一赛事上继续下去，我们希望他不会受伤，能够连续打几场比赛，直到赛季结束。”

图赫尔解释说他希望内马尔每场比赛都上场。

“是的，但我不能逼他。我有医务人员的建议，但我们会一起决定。”

“我想让他一直踢球。但有很多事情需要考虑。有医务人员的意见，球员的感觉，不需要去为比赛担心。”

他说：“我们需要互相讨论和考虑，但是最后我们必须做出非常明确的决定。对里昂和第戎的比赛都没有风险。最后他同意了，我认为这是一件好事，因为我们将共同做出决定。”

图赫尔强调，他没有对内马尔周四前往德国宣传一个服装系列表示不满。

“我几个星期前就知道了。是由俱乐部组织的。差不多有六个星期前就已经说好了。这不是问题。”

前多特蒙德主帅图切尔表示，马尔基尼奥斯、维拉蒂和盖耶将会在周五下午的训练中伤愈归队，并在挑战亚眠的时候加入到一线队中。