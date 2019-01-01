图赫尔盛赞内马尔让点球给卡瓦尼：他非常懂事

巴西人将点球权交给了近来在门前缺乏自信的卡瓦尼。

托马斯·图赫尔表示，内马尔让给了卡瓦尼一个点球机会，证明了巴黎圣日耳曼团结一致。

巴黎圣日尔曼周三在王子公园球场5-0大胜加拉塔萨雷，结束了欧冠A组的比赛。

巴西超级球星内马尔是本场比赛的明星，他助攻两次，并打入一球。在姆巴佩打进巴黎圣日耳曼的第四个进球后，内马尔的进球数很可能翻倍。

内马尔把球拿给卡瓦尼，卡瓦尼没有犯错，他骗过乌拉圭队友费尔南多·穆斯莱拉，这是他自8月以来在俱乐部的第一个进球。

卡瓦尼和内马尔在2017年一场对阵里昂的比赛中因一个点球发生了争吵，最终卡瓦尼罚丢了点球。然而，这对队友已经证明，任何分歧都已经远远过去了。

“这是一个很好的举动。”图赫尔在新闻发布会上说：“大家都看得出来，内马尔很懂事。他把球给了卡瓦尼，这对球队来说是个很好的象征。内马尔在周六3-1战胜蒙彼利埃的比赛中已经非常重要而且非常出色。他对我们很有决定性，他正在变得更好。”

“他今天很努力，赢得很多球权，防守也做得很好。他在寻找他的状态。现在对他来说容易多了。”

“卡瓦尼缺乏节奏，这是我的错，也是伤病的错。进球对他来说很重要。这是获得自信的最好方式，我为他感到高兴。”

巴黎圣日尔曼以16分的成绩排在A组第一，比第二名皇家马德里多5分。