图赫尔的卡拉宝杯试验 奇克闪亮萨乌尔再次陷入挣扎

这位西班牙国脚刚刚来到斯坦福桥，但他已经发现自己在这里面临着激烈的竞争。

在卡拉宝杯对阵阿斯顿维拉的比赛中，切尔西主帅图赫尔为一些边缘球员提供宝贵的上场机会，让他们能够在比赛中展现和证明自己的实力。

因此，这场比赛开始之前，图赫尔主动对阵容进行了轮换调整，给本赛季到目前为止一直处于边缘位置的球员提供了宝贵的上场时间。

双方在90分钟的比赛中踢成了1-1平局，在里斯·詹姆斯的第五次点球命中后，蓝军终于在点球大战中获胜。

在上次对阵阿斯顿维拉的英超比赛中，萨乌尔半场即被换下，不过周三他拥有了一次赎罪的机会。

西班牙国脚的位置和他上次出场时不同，这位位置多样的中场没有踢10号位，而是成为了偏向防守的左中场。

不过萨乌尔并不是这场比赛的主角，反而是奇克贡献了本场比赛最精彩的表现。

这对奇克来说是一个巨大的机会，他在这个夏天拒绝被切尔西再次外租，尽管他在图赫尔麾下鲜有出场机会。

不过在他上赛季被租借到富勒姆的时候，图赫尔曾将其比作切尔西传奇球星巴拉克，这让外界对他在德国教头麾下的发挥一直存在较大的期望。

“他的踢球风格和动作让我想起了巴拉克，”图赫尔在今年4月表示。“有传闻说他可能会转会到德国，不过我们很清楚他所拥有的才华。”

上半场和坎特配合发挥默契，下半场和芒特组成了蓝军青训二人组，这位本土球星发出的光芒全面超过了从马德里竞技租借而来的萨乌尔。奇克成为这场比赛的中前场核心，他比其他任何切尔西球员贡献了更多的关键传球，同时也比任何人更多的参与了进攻。

他在本场比赛所做出的努力与奋斗，让人们再次看到了最最突出的特点——跑动能力。

对于这位25岁的球员来说，这场比赛也近乎拥有了一个完美的结局，但在卡梅伦·阿彻扳平比分之后，他在最后一刻的头球攻门却没能将皮球成功送进球门。

对于这位英格兰国脚来说，在中场的出色发挥要比他在更接近对方球门的位置意义都更重大，要知道蓝军中场位置的竞争激烈程度是远超其他位置的。

再说回萨乌尔，他在本场比赛的表现只能说是中规中矩，再次证明了他正在努力适应英格兰足球的节奏，他的传球成功率只有64.5%。

这位西班牙冠军得主在很多场合都受到了图赫尔的指责，在比赛的第76分钟就被罗斯·巴克利换下。而巴克利，另一个想要抢回首发位置的人，看起来比萨乌尔能带来更大的威胁性。

事实上，萨乌尔并不是唯一一个经历了艰难夜晚的人，奥多伊、齐耶赫和马朗·萨尔都在场边受到了教练组的批评。

相较于周日击败热刺的比赛，切尔西本场对阵容进行了多达10处的调整，在比赛的上半场出现一些问题，完全在意料之中，但公平地说，里斯·詹姆斯、特雷沃·查洛巴和蒂莫·维尔纳在当晚的表现都比较令人印象深刻。

“我们做出了非常之多的改变。”图赫尔在赛后告诉天空体育。“球队从来没有在场上用过这种阵型，这需要一点时间来进行磨合，但重要的是不要对我们如何通过控球来创造机会抱太多期望，而且要看到每一分钟我们的比赛都变得更加流畅，节奏也更加激烈，通过团队合作创造的机会。”

在接下来的密集赛程中，萨乌尔将会获得更多的出场机会，切尔西本赛季将报价五项赛事，除了如今的常规几项还有世俱杯。

图赫尔通过严格的管理，在执教切尔西时间并不长的时间里就取得了令人难以置信的成功。

对于那些在战术上或身体上没有达到他要求的球员，他们采取了无情的、零容忍的态度，这导致了亚伯拉罕和奥多伊等球员的遭遇了极为艰难的时刻。

奇克肯定想要成为球队的常规首发球员之一，而坎特、若日尼奥和科瓦西奇已经证明了他们的实力与默契。

面对这种情况，蓝军花费高价从马竞租借而来的萨乌尔如果想要在球队阵容中真正占据一席之地，那么他还有很多工作要做。