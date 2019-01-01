图赫尔欢迎中场新援 却对内马尔未来沉默不语

巴黎圣日耳曼主帅对巴西球星的未来保持沉默，但对俱乐部从英超联赛中获得的中场球员感到兴奋。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯-图切尔转移了对内马尔未来的讨论，而对重塑的中场充满热情。

巴黎圣日耳曼主帅相信新加盟的埃雷拉和盖耶有着不同的实力，将给他在新赛季提供更多的选择。

在周二3-0战胜悉尼FC的季前赛后，他评论道：“关于内马尔没有什么新闻。对我来说，他是我们的球员，我们和他一起训练。这是俱乐部和内马尔的问题。对我来说，他在更衣室里，他在训练，他仍然是我的球员。没什么新鲜的。”

在上个赛季抱怨球队缺乏深度之后，图赫尔谈到了球队新增加的中场球员。

在看到前埃弗顿球员盖耶的转会后，图赫尔兴奋地说：“我对他的到来感到非常高兴。我们想在冬天签下他已经不是什么秘密了。”

“他是一个有很多能力和决心的球员，这是我们所需要的。”

图赫尔还回应了外界的担忧，即盖耶和前曼联中场埃雷拉有相似之处，不能在一起踢球。

“他们不是同一类型的球员。他们踢得不是同一个位置。”

“埃雷拉是一名8号位的球员。盖耶是一名控球中场。”

“对我来说，他最好的位置是6号，但他也可以和其他球员一起踢中路。他的控球能力意味着他和埃雷拉是不同类型的球员。”

图赫尔希望盖耶能在8月11日巴黎圣日耳曼法甲首场对阵尼姆斯的比赛中出场，尽管塞内加尔在非洲国家杯决赛中被阿尔及利亚击败，而整个夏天塞内加尔国脚都很忙碌。

“我希望他有足够的时间恢复。他应该会在法甲第一场比赛的时候回来。”

巴黎圣日尔曼还暗示新赛季的招募工作可能还没有完成。

“我从来没有在7月底完成过转会。足球有时候会变得很疯狂。”他补充道。

图赫尔还回答了为什么内马尔没有参加最近的季前赛方面的问题。

“这将是一个很大的风险，”他解释说。“当我们去澳门旅行时，他完全没有参加过训练。从医学角度来看，我们决定让他上场会是一个很大的风险，所以他留在深圳的基地继续提高他的状态。

“苏州(对阵悉尼)的情况也会一样。他和金彭贝将在周三开始他们随队的第一堂训练课。”