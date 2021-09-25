图赫尔是不是世界足坛最好的临场指挥官？

德国教头在上周末3-0轻松战胜热刺的比赛中做出的战术调整再次受到赞扬

当切尔西在波尔图举起欧冠奖杯时，关于英超冠军争夺的传闻就开始了。图赫尔对瓜迪奥拉的战术胜利清楚地表明，即使不是火炬的传递，至少也预示着英超联赛新的竞争开始了。

但图赫尔也有很多批评者。专家们认为，他精心设计的团队阵型有点僵化，难以在胶着的比赛中取得胜利，并指出19场英超拿到38分的成绩让蓝军无法在排名上超过曼城、利物浦和曼联。

那些怀疑者现在肯定对图赫尔的切尔西感到满意了吧？他上任的头六个月都在打基础——巩固他的基础结构——这就是为什么切尔西有时看起来有点僵硬，倾向于与中游的对手打平。

在这个夏天，图赫尔在这个基础上增加了细节，装饰和技巧，以创建一支战术多样和有深度的球队，使他们成为联赛领跑者。

在新赛季仅仅过了五轮之后，我们已经有足够的证据表明切尔西在5月份的欧冠决赛之后已经达到了另一个水平。

首先，我们有必要回顾一下图切尔究竟想从他的切尔西得到什么，以及他在上任几周内给球队留下的战术意图。

他要求他的球员在超紧凑的3-4-2-1阵型中施压对手，这意味着在无球状态下不断缩小两条线之间的空间；前压的防线和精心设计的逼抢体系被用来迫使对手在有机会建立阵地战或发起反击之前很久就放弃控球权。

同时，切尔西希望抓住每一个机会往对方后卫和中场的身后进行垂直传球，这使得图赫尔更接近克洛普而不是瓜迪奥拉。

在持续的控球期间（控球不能总是以每小时100英里的速度进行），球队的目标是突然进行横向传球，将对手从球场一侧拖出，然后把进攻目标转移到对方空出的侧翼。

3-4-2-1有助于两种进攻风格。使用与前锋保持近距离的内锋，提供更直接穿过球场的直传（特别是当高压逼抢导致对手失误时），而边翼卫的存在确保切尔西阵容有优秀的深度和宽度，使它们很难被读懂，而且总是可以选择斜角大范围转移。

然而，上赛季切尔西只有在控球阶段和高压阶段才真正成功。在2021-22年，其他因素开始连接到了一起。

这个赛季切尔西成长的最好例子就是他们唯一一场没有赢的比赛。

在对阵利物浦的比赛中，图赫尔使用了他在上赛季欧冠靠后阶段的默认战术，切尔西坐以待发，限制了在自己后场的空间，并拒绝高压逼抢，令利物浦踢得很沮丧。

少一人作战并没有导致这种情况，而只是加剧了这种情况；图赫尔的球队在出现红牌前的控球率只有37%。

这种更为保守的进攻方式最初是由图赫尔在巴黎执教时作为反击手段引入的，这可以确保尽管他在前场使用超巨星三叉戟，但也能保证球队防守的稳固。在欧冠半决赛对阵皇家马德里的比赛中，这套战术被他带到切尔西。在这里，3-5-2阵型（在上周末对阵热刺的比赛中，3-5-2阵型再次回归，但这一次防线更加靠后）被用来吸收对手的进攻压力，并在反击时制造威胁。

切尔西以一种与他们一贯的哲学截然不同的方式取得了持续的成功，这不仅是一种成功的重要比赛策略的标志，也是图赫尔可以借鉴的各种体系的标志。值得一提的是，切尔西对阵利物浦时的PPDA（每次防守行动允许的传球次数）为31.5，在本赛季英超联赛中排名第五，对阵水晶宫时为7.7，排名第三。

但这种战术上的限制只在重大比赛中才会出现，而2021-22赛季的主导主题是向前传球速度的提高和边后卫活力的增强；现在位置结构已经就位，图赫尔可以在激动人心的进攻中扭转局面。

在周中点球大战战胜维拉的比赛中，图赫尔在开球后几分钟内就对切尔西左后卫奇尔维尔大发雷霆，因为他无法往维拉防线身后传球。这是一个无伤大雅的时刻，坦率地说，这是一个过度反应，但它表明了图赫尔对每场比赛战术完美的期望。

他想踢得非常快，抓住每一个向前传球的机会——自从卢卡库的到来，他对这一点的要求明显增加了。

图赫尔对奇尔维尔的愤怒尤其值得注意，因为本赛季切尔西非常重视边后卫的发挥，马科斯-阿隆索已经贡献了两个进球，里斯-詹姆斯在2-0战胜阿森纳的比赛中也表现突出。

詹姆斯在那场比赛中的重叠跑动多次让切尔西占据优势，他大步冲进禁区，攻入一球并送出一个助攻。然而，这仍然不足以让他保住自己在队里的位置，这进一步证明了图赫尔的苛刻天性。

最后，2021-22赛季的英超联赛为我们提供了新的证据，证明了图赫尔在天才管理能力，以及使切尔西成为联赛中最稳定的球队之一的连锁反应——即使在休息日也能获胜。

最好的例子是在上周末的中场休息时，他让坎特代替芒特，转换成3-5-2阵型，压制了由热刺统治的中场，这是一个改变比赛结果的换人决定。

在英超对阵维拉的比赛中，维拉给切尔西带来了一场惊吓，卢卡库的快速垂直跑动让他在半场结束前攻入一球，随后又一场换人行动控制了比赛，萨乌尔被安排在若日尼奥面前，使维拉的反击变得无效。

把所有这些结合在一起——在重大比赛中更谨慎的战术；更快地通过各条线；通过增加边后卫的使用来增加战术多样性；在图赫尔的战术换人的基础上建立了一个新的解决方案——切尔西在周六对曼城的比赛中处于一个非常有利的位置。

瓜迪奥拉的球队在面对更加谨慎的阵型时显得有些疲惫，他们既无法快速将球打入对方腹地，又容易受到来自中路的反击。通过卢卡库，切尔西可以在反击中伤害到曼城。

如果还有任何怀疑图赫尔的人，他们将在终场哨声响起时消失。切尔西有变化，有深度，在教练席上有正确的战术，他们可以越来越好。