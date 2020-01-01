图赫尔拒绝拿健康冒险 内马尔出战多特蒙德成疑

这位巴西球星正在努力恢复状态，他的教练也不会在一场关键的比赛前孤注一掷。

据主教练托马斯·图赫尔透露，内马尔能否参加巴黎圣日耳曼对多特蒙德的欧冠十六强首回合比赛是个疑问。

巴黎圣日耳曼在周三的法国杯四分之一决赛中，以6-1的比分击败了第戎，内马尔因为肋骨受伤没有上场。

图赫尔赛后说：“第戎一开始非常积极，冒了很多风险，付出了很多努力。我们的注意力也很集中，而且都在争抢第二落点。”

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“我们非常小心，但是我们能够加快节奏。我们很有耐心，踢得很快，很简单，在下半场创造了空间。我们控制了比赛，很快又进了两个球。”

在赛后被问及内马尔时，图赫尔告诉记者：“我不能说他100%能在对阵多特蒙德的比赛中上场。”

“我们将在周五讨论并做出决定，这是最晚的可能时间。我们不能拿他的健康冒险。”

图赫尔补充道：“很明显，我们不会冒针对亚眠的风险。我们会有一个强大的团队，但如果我们没有什么疑虑，我们就不会冒险。”

巴黎圣日耳曼已经连胜8场，并在法甲积分榜上领先12分。

图切尔的球队将在周六客场对阵亚眠，然后前往德国对阵多特蒙德。

在过去的三个赛季中，法甲冠军都在欧冠十六强出局，今年他们将会竭尽全力避免类似的出局。