图赫尔承认转会有可能 仍希望卡瓦尼留在巴黎

德国教练渴望他们的老射手留在俱乐部，但是他承认乌拉圭人可能在这个月离开。

巴黎圣日耳曼的主教练托马斯·图赫尔已经承认埃丁森·卡瓦尼可能会在一月份离开，但是他希望卡瓦尼能够留下来。

卡瓦尼因为伤病错过了周三4-1战胜摩纳哥的比赛，32岁的他本赛季在法甲的出场次数被限制在9次，攻入2球。

他的缺席并没有引起人们的注意，因为姆巴佩梅开二度，内马尔也取得进球，而替补球员巴勃罗·萨拉比亚也在路易斯二世球场有所斩获。

巴黎圣日耳曼的四名主力队员内马尔、姆巴佩、毛罗·伊卡尔迪和迪马利亚的状态都很好，据报道，俱乐部的最佳射手卡瓦尼很想在这个月离开王子公园。

然而，图赫尔坚持他希望卡瓦尼留在他的阵容中，尽管他承认最终的决定可能取决于球员。

“这群人中有离开和加入的吗？我不能说，这在足球中仍然是可能的。”

“卡瓦尼？我们必须问艾迪（卡瓦尼）这个问题。他受伤了。他在训练中感觉到了一些东西，他不能上场。”

“如果我想让他留下来？实现我们的目标，有他更好，是的。”

卡瓦尼本赛季的影响可能有限，但姆巴佩却没有这样的问题，这位21岁的球员在周三的比赛中打进了他本赛季的第21个和第22个进球。

姆巴佩在接受Canal +采访时表示：“我们对四名前锋谈论得太多了。我们想要证明我们是一支真正优秀的球队。”

“这种强度的比赛让我们感觉很好，我们很开心。我认为我们对前场四人谈论得太多了，我们是一支球队里面的4个人，但是我们有11人比赛！”

巴黎圣日耳曼在20场联赛后，目前在法甲积分榜上以8分的优势领先，接下来是法国杯32强对阵洛里昂的比赛。