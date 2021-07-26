图赫尔：我会给所有球员表现的机会 但有一些人可能会想离队

蓝军主帅将给队内的每一个人表现的机会，但他承认球队阵容会在今夏的转会窗口过后有所变化

图赫尔将给切尔西的所有球员一个表现的机会，但他承认球队中的一些人可能想离开。

上赛季，切尔西赢得欧冠冠军并进入英超前四，这位中途上任的德国教练立即对球队造成了影响。

现在，图赫尔正在关注那些租借归队的球员，他需要在8月31日夏季转会窗关闭之前做出一些重要的决定。

图赫尔告诉切尔西官网：“我从未经历过大批球员外租归队，同时一些一线队球员出场机会不足的事情，我并不害怕，但我很好奇他们的心态如何，因为不要忘记，他们中的一些人离开了他们的家庭，一些人想留在租借的球队，一些人没有那样的机会。”

“他们中的一些人已经在这里经历了两三次季前赛。有些人绝对是想找机会留下来，有些人可能想离开。他们是人类，不是机器人，所以我们必须接受这对他们来说也不是最容易的情况。”

“但我每天经历的却是完全相反的情况——这是一个非常积极的团队，努力工作，充满学习的欲望，在每一场训练中都充满渴望，随时准备出发。”

“这是一个很好的组合，在过去的半年里和我们在一起的五、六个人。我非常高兴，因为这比我想象的要简单得多，成为这些人的教练是如此的简单和美好。我们所有人都有可能，这个团队值得我们充分关注，而他们得到了。”

“我不会根据你来自哪里、你的历史、你的收入或你的地位来评判你。我是这个团队的负责人，所以他们得到了我100%的支持。我付出我的一切，他们也回报我，他们让我微笑，我付出的更多，这让他们微笑，他们又因此付出更多。”

“你每年都在努力创造一种氛围，让每个人都很高兴来到这里，每个人都感到受到重视，每个人都感到自信，但同时每个人都知道对他们的期望是什么，然后你必须发挥自己的才能。”

“这些球员都很有天赋，现在我们要把他们推向最高水平。然后我们会决定这对我们来说是否足够好，是否对我们有帮助，是将球员租借出去还是卖掉更好。这是我们相互让步的最后一步。”

切尔西今夏已经卖掉了不少人，接下来预计还会有更多人离队。托莫里和吉鲁以及加盟AC米兰，还有一大批天赋异禀的年轻球员也纷纷离队，盖希、巴特和皮尔特-哈里斯分别加盟水晶宫、利兹联和水晶宫。

维克托-摩西则留在了莫斯科斯巴达，而吉尔莫和巴克斯特则租借加盟了诺维奇和赫尔城。

亚伯拉罕现在也被转会传闻缠身，德林克沃特、巴卡约科、扎帕科斯塔和巴舒亚伊也是球队的边缘人物，而奇克和巴克利上赛季则被外租到其他球队。