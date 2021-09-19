图赫尔：我们将把哈弗茨推向极限 不会让他松懈哪怕一秒钟

这位年轻的中场在斯坦福桥经历了一个艰难的开局后迅速恢复，并以他在欧冠决赛的进球将自己载入了史册

切尔西主教练图赫尔决心帮助哈弗茨充分发挥他的潜力，在这个过程中他不会允许球员有任何懈怠。

哈弗茨在2020年从勒沃库森转会到英超后，经历了一个艰难的开局，而现在他被认为是蓝军的关键一员。

图赫尔很高兴看到他努力发挥自己的潜力，他说道：“球队集结后，我发现他非常强壮。”

“我对他在赛季初期对训练和季前赛的态度很满意，我觉得他在赛季结束后非常自信，他在上赛季的欧冠中发挥了决定性的作用。”

“他没有依靠这一点，并认为自己现在已经产生了影响，有了自己的位置。他正在以一种不同的态度和自信努力奋斗。他在训练中也会用身体踢球，如果他在训练中失败了，他仍然会满怀信心地投入到下一次训练中。”

“从这些小细节中，我可以看出他的处境不错。他鞭策自己，他想继续变得更好，产生另一种影响，这就是我们所要求的，因为哈弗茨是如此的有才华，我们不会让他放松一秒钟。”

“如果一个球员有这么多的天赋，我们会把他推向绝对的极限，这家伙有身体、天赋和头脑。他拥有一切，有信心在顶级水平上踢球。就是这样，我觉得他在国家队比赛后有点累，在德国的比赛中他有点不舒服，但现在他状态很好。”

“在对泽尼特的比赛中，他替补出场，身体上有很好的冲击力。我们指望着他，他对我们非常重要。”

当哈弗茨在2020年夏天以7000万英镑的价格从勒沃库森转会到切尔西时，他是世界上潜力最大的年轻中场球员之一。

但不稳定的状态和伤病，包括感染新冠肺炎，阻碍了他在斯坦福桥的进步，导致兰帕德的开局令人失望。

在图赫尔到来之后，哈弗茨表现得更好了，他最终在对曼城的比赛中攻入制胜一球，锁定了欧冠决赛的胜利。

2021-22赛季至今，他在蓝军的每一场比赛中都有登场，本赛季至今他唯一的进球是在英超1-1战平利物浦的比赛中打入的。