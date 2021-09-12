图赫尔：感谢范加尔的表扬 他真的非常有胆量去说自己想说的话

蓝军主帅很高兴听到荷兰教练为球队的比赛风格辩护

在一次新闻发布会上，范加尔盛赞了切尔西主帅图赫尔，而图赫尔则称赞范加尔“有胆量”说出自己的想法。

范加尔最近在发布会上与荷兰《电讯报》的记者瓦伦汀-德莱森就三中卫的问题发生了争执。

这位70岁的主帅强调，切尔西证明3-5-2阵型并不一定意味着防守，他说道：“我要向图赫尔先生致敬，因为他在赛季进行到一半的时候才上任。”

图赫尔很高兴听到范加尔为自己辩护，他说自己是范加尔的崇拜者。

图赫尔告诉天空体育：“有人把这段采访录像发给我，在德国的时候，我作为一个非常年轻的教练曾与他交过手，他当时执教拜仁慕尼黑，他是那种非常诚实的人，这一点我非常喜欢。”

“他真的很有胆量，敢把自己的想法说出来。有时这会对他不利，但我想现在，听到他谈论足球是件好事。他有一定的年龄。他有丰富的经验，他执教过的所有俱乐部和球队都影响了足球。”

“不仅因为他亲自为我辩护，当然这很好，但总的来说，他并不害怕说出内心想法。有时候我和其他同事可能会想，‘我们不要说出来’，因为我们只是在制造麻烦，我们想维护一个平静的气氛……但范加尔是个不错的人，我喜欢他。”

图赫尔同意范加尔的观点，他认为自己的球队没有把防守置于进攻之上，他强调吸引人的风格是最重要的。

图赫尔说道：“那么，什么是防守，什么是进攻？我认为你可以争论几个小时，几个星期，甚至几年。”

“对我来说，更重要的是保持活跃。以欧冠决赛为例，我们没有多少控球权，当然，由于曼城的实力，我们必须防守，但我们从来没有被动过，我们从来没有把大巴车停在球门前面。”

“如果一场比赛很活跃，它就很有吸引力。所以你需要知道所有问题的答案，你必须尊重对手的优势和策略。”

“有时我们控球很多，但感觉不像是一场真正的进攻比赛。我在巴黎圣日耳曼的一些比赛中控球率高得离谱，但我们无法加快速度，在这些特殊的比赛中我们无法加速。所以感觉像是我们控制了比赛，但又不像是在踢进攻足球。”

“那么，什么是进攻足球？过去几年由克洛普执教的多特蒙德和利物浦是最好的攻防转换球队之一。有时他们控球不多，但你会看到他们的快速进攻——他们的快速进攻是因为他们之前的防守深度。”

“所以这一切都是相关的，我从范加尔那里听到的，我显然是站在他那边的！重要的是比赛要有吸引力，要有活力，要有强度，你可以在比赛的各个部分，在你防守的时候，在你进攻的时候，展现出这些特质。”

范加尔的这番源于德莱森的建议，这位记者希望荷兰队专注于一种更加谨慎的进攻方式，而不是主教练和国家队闻名的进攻风格。

范加尔回答道：“你根本不懂，我很抱歉这么说，但你只是一名记者。”

“你想实现你的愿景，但你在足球上没有愿景。你对报纸有愿景，这太棒了。你吸引了注意等等，但是无论是5-3-2或者5-2-3阵型，你都可以非常好的进攻。切尔西每次都用不同的阵型表现出来，我要向图赫尔先生脱帽致敬，因为他在赛季进行到一半时才上任。”

当德莱森指出范加尔在其第一本书中并非这么说的时候，这位前阿贾克斯、巴塞罗那和拜仁慕尼黑主帅说道：“你听说过进化吗？我在发展——孟菲斯也在发展。我，已经70岁了。”

“用5-3-2你可以踢出独特的足球，只是你不想。好吧，那你应该这样写。我又读了一遍，又露出一丝微笑，因为我想：‘瓦伦丁又来了了。’这样写起来很简单，而我对此也无能为力。”