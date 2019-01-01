图赫尔：“恐怖”本泽马是世界上最被低估的球员

虽然皇马失去了C罗，但法国人仍能为白衣军团的锋线提供犀利的支持。

当地时间周三晚间，大巴黎将坐镇主场迎接皇马的挑战。法甲冠军近年来的欧战成绩始终不甚理想。金钱并不能保证成功。在卡塔尔体育的支持下，大巴黎先后花费巨资引进了内马尔和姆巴佩，但始终无法突破欧冠四分之一决赛。

反观皇马，尽管他们在上赛季之前曾四年三夺欧冠，但他们在上个夏天失去了C罗，并且在2018-19赛季几条战线颗粒无收。

但这并没有让大巴黎主帅图赫尔放松警惕，他相信白衣军团还有本泽马这样一位足以震慑对手的锋线杀手。

对于这位新赛季四轮比赛已经为皇马打入四球的前锋，图赫尔说道：“他给人的感觉像他已经在皇马效力了25年。我们看到了他在对阵莱万特时的表现，那真是太恐怖了。他是全世界最被低估的球员之一。”

“他是顶级射手，对手想要防住他非常困难，因为他不单单可以打9号位。他会出现在更广的区域，出现在任何位置上。他具备多种能力，并且切换自如，他的头球能力也非常出色......那我还能说什么呢？”

客战大巴黎将给本泽马一个回归祖国比赛的机会，并且他还将与自己的前皇马队友纳瓦斯相聚，后者在今年夏窗转会来到了王子公园。

图赫尔当然希望自己麾下这位32岁的哥斯达黎加国门，能够运用丰富的经验，抵挡住老友的进攻。

他继续说道：“当然这对他（纳瓦斯）来说会很特别。他之前很长一段时间都是作为皇马门将，并且跟随球队取得了巨大的成功。”

“门将位置很特别，因为你必须独自承担你所犯下的错误。但他有很强的精神属性，这也是为什么他能够帮助皇马，以及我为什么会为他来到我们中间而高兴的原因。他始终保持微笑，很冷静，并且精神可嘉。”