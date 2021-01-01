图赫尔：对平局结果感到失望 维尔纳必须重塑自信

这位切尔西教头对与皇马战平的结果表达了失望，他认为球队本应打入更多的进球。

托马斯·图赫尔对周二切尔西1-1战平皇家马德里的欧冠半决赛第一回合的结果感到失望。

尽管赞扬了他的队员们在斯蒂法诺球场的“勇气”，但这位德国主帅坚持认为蓝军本可以取得比普利西奇的开场进球更多的进球，因为他们在比赛初期就给对手施加了压力。

在比赛的第10分钟，蒂莫·维尔纳近距离将球射向门将库尔图瓦，这是他们最令人沮丧的一次错失进球。图赫尔表示切尔西本可以在上半场结束这场比赛，甚至可能结束整个半决赛。

“我们开局表现得非常好，我们有很大的勇气和能力，”切尔西主帅图赫尔告诉英国BT体育。“我们本应在上半场锁定胜局，我们有不少进球机会。我对比赛的评价就是，我们的防守做得很好，大家对自己的能力很有信心，我们没有给他们任何机会。”

“上半场的比分令人失望。我们必须保持冷静，不要失去信心。下半场非常讲究战术，你可以感觉到我们有点疲劳，我们只有几天的时间从另一场艰苦的客场比赛中恢复。由于这些原因，我们只能接受1-1的平局。”

“这个进球是应得的，而我们应该至少再进一球。当你的球队在比赛前三十分钟有出色的表现时，你肯定会希望得到一个更好的结果。”

与切尔西的五次射正相比，皇马只射正了一次。然而，主队的一记射门就扳平了比分，本泽马凌空抽射超过了让皮球越过了门迪的五指关。

图赫尔解释道，面对一支像白衣军团这样有天赋的球队，建立更多球的优势对于避免在下一回合陷入困境至关重要。

“我们从某方面而言确实可能输掉比赛。”

他在接受BBC广播5台采访时补充道:“我有一种感觉，我们本应该赢得上半场，我们应该赢得上半场，我们本可以在上半场决出胜负，因为我们踢得如此强劲。”

错失进球的维尔纳再次遭遇了外界的激烈批评，费迪南德、迪卡尼奥等人都对德国人的发挥进行了批评，不过图赫尔对自己的这位同胞进行了辩护。

图赫尔表示：“他在对阵西汉姆联的比赛中错失了一次良机，今天也是如此。我知道这并非好事，不过为此哭泣与后悔并没有任何作用，事情已经这样了。今天我们很伤心，很生气，这都是正常的。”

“维尔纳本人也很生气与失望，不过他必须重新找回自信。我们永远不会停止推动球员继续前进，不过他们都要接受现实，对于一名前锋而言，应对外界的批评并不困难，只要你在下一场比赛中取得了进球，就再也没有人会说些什么了。”