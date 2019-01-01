图赫尔：姆巴佩进球绝非好事 巴黎不配有运气

这位德国主帅承认他的球队不配获得扳平比分的运气。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔认为球队在1-2爆冷负于第戎的比赛中缺乏控制，不配得到任何运气。

法甲领头羊在周五对阵副班长第戎的比赛中因表现不佳而受到惩罚，他们输掉了本赛季的第三场比赛。

姆巴佩帮助球队取得领先，但舒亚尔和卡迪斯各进一球，帮助第戎获得本赛季的第一场胜利。

图赫尔抱怨他的球队在上半场表现出的质量问题，并认为姆巴佩的进球并非好事。

“这是足球，一切皆有可能，”他告诉Canal+：“这不是第一次出现倒数第一击败第一名，也不会是最后一次。我认为我们在上半场输了，因为我们只有3次射门，而下半场却有17次——差距很大。我对速度、心态和对抗有更高的期待。我们在下半场踢得更好，但是我们在比赛中丢了两个球，而且射失了太多的球——这是不正常的。”

他补充道：“上半场我们太被动了。对我们来说，在没有机会的情况下进球也许是最糟糕的事情。我们从未控制过比赛，缺少了必要的精准、速度和心态。”

法甲卫冕冠军本赛季已经输给了雷恩、兰斯和第戎，而图赫尔警告他的球员，他们不能继续轻视某些对手。

“如果我们这样踢下去，任何事情都有可能发生——那就是足球。”他说：“人们告诉我们，我们是在另一个联赛中，但那只是在我们100%发挥的情况下。如果我们不团结，或者没有必要的强度，任何事情都可能发生。”就像我说的，也许今天最糟糕的事情是我们进了一个球，因为那不是我们应得的。我们没有在一起踢球，我们缺乏组织。我们最后有17次射门，但也许我们不配有幸运。”