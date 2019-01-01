图赫尔：姆巴佩缺席战昂热 多将出场存疑

主帅图赫尔淡化了姆巴佩的伤病问题，但确认这位法国国脚将缺席本轮的法甲关键战。

姆巴佩将不会出现在巴黎圣日耳曼周六在王子公园球场对阵昂热的比赛中，这位法国国脚在8月26日对阵图卢兹的法甲比赛中因脚筋问题伤缺了一个多月，直到上周才回归球队，并在对阵波尔多的比赛中助攻内马尔打入一球。

就在周二刚刚结束的欧冠比赛中，巴黎圣日耳曼1比0战胜了加拉塔萨雷，姆巴佩依旧是从替补席打起，而在周六的比赛中，他甚至不会出现在首都的赛场之上。

“明天他不会和我们一起，”巴黎圣日耳曼主帅图赫尔亚瑟周五的新闻发布会上证实了这一消息。“不过这并非因为旧伤复发，只是以防万一，我们都知道从伤病中恢复需要一些时间。”

“他之前感觉很轻松，但现在又有了一点小小的不适反应。当他感觉到的时候，他就没那么放松了。我相信经过几天的治疗，他将完全康复，现在的情况就和对阵波尔多之前的情况一样。他已经证明了自己有能力在没有任何异常感觉的情况下加速和冲刺。”

这位前多特祝主帅也承认他还也对卡瓦尼的情况心存疑虑，尽管他在姆巴佩之前归队，但在与图卢兹的比赛受伤后，就一直没有代表球队出过场。

“我不知道卡瓦尼能不能登场，这样等到训练之后再说，”图赫尔表示。“他在周四进行了训练，不过他告诉我自己还没有恢复到100%的状态。至于科雷尔、德拉克斯勒和达格巴，他们也还没有回到球队。”

“穆尼耶？他在昨天接受了治疗，今天将会与大家一起进行完整的训练，到时候我们会看看他的情况。他本赛季踢了很多比赛，大腿肌肉有些痛。”

位列法甲积分榜榜首的巴黎圣日耳曼目前只在8场比赛中输掉了2场，但图赫尔不认为球队与昂热是一场轻松的比赛。

图赫尔表示：“昂热赢下了很多比赛，打入了很多进球，他们的反击能力非常强。昂热很危险，不会放弃任何进球机会，并且信心十足，这会是一场艰难的比赛，我们必须集中精神，全神贯注。”