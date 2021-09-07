图赫尔如何说服萨乌尔完成到切尔西的复杂转会

这位西班牙国脚正在准备完成他的蓝军处子秀，在他压哨加盟切尔西之前，俱乐部已经对他做出了承诺

在转会截止日的上午11点左右，萨乌尔加盟切尔西的可能性看起来和整个夏窗期间一样渺茫。

一位接近谈判的消息人士告诉够力足球：“交易取消了，”参与交易的各方未能达成协议。

快进到12个小时后，萨乌尔突然来到了伦敦，在离转会窗关闭还有3分钟的时候，他签下了租借合同。

萨乌尔那一天一整天都坐在Stellar经纪公司的西班牙办公室，完成到切尔西的转会后，他在一次Twitch直播中告诉知名主播Ibai Llanos：“我当时想交易不会完成了，事情就这样结束了。”

“我妻子非常紧张。我们经历了一些非常复杂的日子，因为做出这个决定并不容易。离开家开始新的冒险是很复杂的。”

那么，是什么说服了萨乌尔做出如此“复杂”的决定呢？这笔交易又是如何在半天的时间里起死回生的？

这名西班牙国脚已经明确表示，如果这个夏天有合适的机会，他愿意转会，因为在过去的两个赛季里，自己的状态一直在下滑。

西蒙尼充分利用这位26岁中场的位置多样性，让他在场上扮演各种角色，从10号位到边后卫，以及几乎所有的位置，这导致他缺乏位置稳定性，而这对萨乌尔并没有帮助。

但是西蒙尼并不愿意让马竞最近提拔的关键人物离开，除非能找到替代者。

就在这时，格列兹曼进入了球队的视野，或者说再次进入。

将格列兹曼从巴塞罗那带回马竞的机会直到转会窗口的最后几个小时才出现，但当它出现时，马竞非常渴望完成这笔交易。

随着格列兹曼租借到马竞的复杂条款的签订，以及卢克-德容从塞维利亚转会到巴萨取代他的交易完成，一场疯狂的热潮在深夜结束。

最终各方达成了协议，这反过来让萨乌尔得以离开，他的经纪人一直忙着把他推荐给多支英超俱乐部。

人们认为，英超联赛对萨乌尔来说是一个完美的落脚点，他能在这里重建自己的职业生涯，也能在场外过得开心，萨乌尔现在的目标是赢得卡塔尔世界杯的参赛资格，他自从2019年11月起就再也没有被西班牙国家队征召过。

曼联和切尔西在竞争中处于领先地位，但图赫尔的影响力对萨乌尔起到了决定性的作用。

在与球员的通话中，图赫尔概述了自己的计划，他表示自己只会让萨乌尔踢中场，而不是像西蒙尼习惯的那样让他在球场上的各个位置四处移动。

由于吉尔莫本赛季被租借到诺维奇城，图赫尔希望给自己的球队增加第四个中场选择。

本赛季，蓝军需要参加五项赛事，在上赛季赢得了欧冠冠军之后，他们将需要在今年12月前往日本参加世俱杯，因此图赫尔需要有足够的人手来有效地轮换他的阵容。

萨乌尔被切尔西主管玛丽娜-格拉诺夫斯卡娅形容为“一个已经证明了的赢家”，因此他的加入对图赫尔来说是理想的结果。

萨乌尔说道：“切尔西三名主力中场球员的水平都很高，要得到上场机会不是一件容易的事情，但如果我下定决心去争取，我就能得到它。”

“切尔西已经答应我让我作为中场球员进行训练，但是踢这个位置还得看情况，能够踢会中场是我做出这个决定的最重要的原因。”

“对我来说，这次转会是我走出舒适区的一步，我相信你会在一个新的、更好的地方看到一个新的萨乌尔。”

萨乌尔的密友凯帕将帮助他适应新的环境，萨乌尔已经要求凯帕用英语跟自己交流，因为这有助于他学习一门新语言。切尔西阵中的其他西班牙球员也将帮助萨乌尔，例如马科斯-阿隆索和阿斯皮利奎塔，前者曾在皇马青训营与萨乌尔一起合作过。

无论如何，这对萨乌尔来说无疑是一个挑战，因为在他刚刚进入马竞一线队的时候，他被认为会成为这一代最优秀的中场球员之一。

要想在图赫尔的中场获得一个固定的位置，在最初的几周里可能会很困难，但他只需要看看科瓦西奇是如何从最初的租借变成转会就可以了。

克罗地亚国脚在萨里执教的时代确立了自己的地位，以至于萨里的继任者兰帕德在2019年夏天以4000万英镑的价格买断了这位前皇家马德里球员，萨乌尔也希望能做到这一点。

如果切尔西想要买断萨乌尔，他们将需要支付3000万英镑的买断费，不过蓝军确实有其他的中场目标，这也会影响到萨乌尔的未来。

蓝军对西汉姆的赖斯和多特蒙德的贝林厄姆一直很感兴趣，但考虑到他们作为年轻的英格兰国脚的身份，他们的身价要比萨乌尔高得多。

如果萨乌尔能在斯坦福桥重新振作起来，他就有机会证明为什么他有潜力成为蓝军的超值引援。

他显然已经下定决心这样做，现在他可能已经找到了一个完美的教练，让自己再次发挥出最好的水平。