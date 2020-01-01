图赫尔：大巴黎必须在内马尔恢复上保持耐心

德国主帅已经确认马尔基尼奥斯将不会在法国杯对阵第戎的比赛中复出，而关于内马尔的决定将在训练结束后做出。

主教练托马斯·图赫尔强调，巴黎圣日耳曼将对内马尔的恢复保持耐心。

这位巴西球星能否参加周三在第戎举行的法国杯四分之一决赛将在周二的训练后确定。

其他球队

内马尔在2月1日对阵蒙彼利埃的比赛中肋骨受伤，不得不错过了上周PSG 2-1战胜南特和4-2战胜里昂的比赛。

上周五，他回到了训练场，但图切尔并不急于让他的明星球员回到场上。

“内马尔受伤了，我们必须对他保持耐心和谨慎，”图赫尔在周二的新闻发布会上说。“我们将在训练后决定(他能否上场)。”

图赫尔证实马尔基尼奥斯的小腿伤势还没有痊愈，周六的联赛客场对亚眠的比赛是他复出的时候。

“说实话，我只能在晚上再做决定。你知道，我从来不想在没有他的情况下比赛。”他补充道。

“他是一个超级重要的球员，对我们来说非常关键。我不知道明天会发生什么，也不知道亚眠(下周末)会发生什么。”

蒂亚戈·席尔瓦和伯纳特将回归，但普雷斯利·金彭贝和马尔科·瓦拉蒂在对阵里昂的比赛中受伤下场。

他们也成为了伤病名单中的一部分，而图赫尔不愿在下周与他的前东家多特蒙德的欧冠16强首回合比赛前冒险。

巴黎圣日耳曼已经连续三个赛季未能闯过第一轮淘汰赛，巴塞罗那、皇家马德里和曼联都在过去击败了法国冠军。

在德国主帅承认球员们必须为最近的失利承担责任之前，塔赫尔一方的普遍共识是，在他们征服欧洲之前，他们还无法被认为是一个真正的超级豪门球队。

“我们也可以说这是我们的错。大巴黎的历史就是这样。有了像巴塞罗那、马德里和曼联这样的比赛，我们需要每个人都变得积极起来。”他说。

“但对我来说，这不会改变任何事情。我每天都和球队在一起，我非常高兴我们进入了16强的比赛。”

“在像巴黎圣日耳曼这样的俱乐部里，拥有一支有竞争力的队伍去参加冠军联赛是每个人的梦想。”

“我们保持积极，我们只能做出一些影响。我们不想受外界的影响。这是运动，而在运动中，你必须不断尝试，永不放弃。”