图赫尔：夏季时确实谈过哈兰德转会 不排除未来买他的可能

德国人并没有排除将这位高产前锋带到斯坦福桥的可能性

图赫尔已经证实切尔西对哈兰德感兴趣，并表示他们会“定期”谈论签下哈兰德的可能性。

在过去的两年里，哈兰德已经成为欧洲足球界最炙手可热的球员之一，他在萨尔茨堡红牛一举成名，之后在多特蒙德取得了更大的进步。

挪威人在2020年1月以2000万欧元的价格加盟多特蒙德，他在69场比赛中攻入70粒进球，吸引了许多顶级俱乐部的关注，据报道切尔西也是他的仰慕者之一。

图赫尔证实哈兰德的名字在他执教斯坦福桥的9个月里已经多次出现在内部谈话中，包括在夏季转会窗口期间，当时球队正在寻找一名新的中锋。

图赫尔告诉《体育图片报》：“我们谈过几次哈兰德，包括在转会窗口期间。但这看起来完全不现实，完全不可行。”

“当然，我们经常谈论他，因为他是一名出色的球员，是多特蒙德的决定性人物，是我们在欧冠的劲敌。”

蓝军最终从国际米兰签下了卢卡库，但图赫尔并不排除这两名球员一起为切尔西首发的可能性。

当被问及哈兰德是否会在明年夏天加盟斯坦福桥时，图赫尔补充道：“你的意思是两个顶级球员，卢卡库和哈兰德？我们可以谈谈！”

“我认为我们还没有认真想过这件事，但让我们看看接下来几周会发生什么。”

皇家马德里、巴黎圣日耳曼、曼城和曼联也与哈兰德传出了绯闻，但他仍与多特蒙德有合同在身，合同持续到2024年。

多特高层一再淡化这位21岁球员将在本赛季结束后被出售的传言，现任多特主教练罗泽则乐观地认为他可以被说服长期留在俱乐部。

罗泽在8月时表示：“虽然公众一直在谈论他将于明年夏天离开多特，但这并不一定是事实。”

“最终，哈兰德必须自己决定他的未来在哪里。无论如何，我们很高兴他现在为我们效力——谁知道呢，如果我们在这里谱写出一个不同寻常的故事，那么他可能会效力球队不止一个赛季。”