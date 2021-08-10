图赫尔：卢卡库有我们寻找的特质 他的背身拿球能力能激活队友

蓝军准备将卢卡库带回斯坦福桥球场，他的能力符合俱乐部主帅寻找的类型

切尔西主帅图赫尔解释了卢卡库如何符合球队的需求，以及为什么这位即将到来的前锋将有助于普利西奇、哈弗茨和维尔纳发挥出最好的水平。

够力足球证实切尔西已经与国米达成了一份价值9800万英镑的转会协议，在国米度过两个表现超凡的赛季后，卢卡库将重返英格兰足坛。

这位前埃弗顿和曼联球星曾在2011年到2014年期间效力过切尔西，但没有造成任何影响，他被认为是让切尔西找到进攻火力的那个九号球员。

在接受天空体育采访时，图赫尔谈到了卢卡库成为目标的原因，他说道：“他是那种喜欢背身拿球的球员，他能为身旁的哈弗茨、维尔纳和普利西奇创造空间。”

“这是我们现在的阵容中所缺乏的，也是我们正在寻找的。”

“如果有可能签下他，我们会努力去做到。如果不能签下他，我们会寻找其他的解决办法。”

“现在还不是讨论球员名字的时候，因为我们还没有签下任何人，我们会通过不谈论他们的球员来表示对其他俱乐部的尊重。”

28岁的卢卡库曾为切尔西一线队出场15次，但没有取得任何进球，现在他已经是世界足坛最顶级的前锋之一，在转会前往国米之前，他已在英超打入超过100球。在意大利两个赛季里，他在意甲轰进64球。