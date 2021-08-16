图赫尔：卢卡库和坎特有望在对阿森纳的比赛中登场 奇克新冠阳性正在隔离

在周末球队与阿森纳的比赛前，切尔西主帅图赫尔证实了一些喜忧参半的消息。

图赫尔已经准备好让卢卡库在切尔西对阿森纳的比赛中登场，同时他希望坎特能复出。然而，奇克在上周四新冠病毒检测呈阳性后，将缺席本场比赛

在周六3-0战胜水晶宫的比赛后，图赫尔介绍了他的几名球员的健康状况。

他说道：“坎特在欧超杯对比利亚雷亚尔的赛前热身中感觉脚踝不适，他带着痛感踢比赛，但他克服了这种痛感。”

“周五他再次感觉到痛感，我们决定不在赛季的这个阶段让他冒险，所有没有让他登场。”

“我认为坎特会在周中复出，并为对阿森纳的比赛做好准备。至于奇克，他上周四的新冠检测结果呈阳性，他现在正在隔离，这就是为什么他不在球队之中。”

“卢卡库在周日结束了隔离，他会在周二参加训练，因为周一放假。我们会让他准备好参加阿森纳的比赛，希望届时他能登场。”

周日，切尔西与业余球队韦茅斯进行了一场友谊赛，最终切尔西13-0大胜，许多在季前赛没有登场的球员都得到了热身机会。

图赫尔表示，卢卡库的加盟将允许自己尝试新的阵型，他说道：“有了卢卡库，我们就拥有了自己的头号射手，我们想要让他上场。如果你完成了一笔这种规模的交易，你肯定会希望他在场上。”

“他将减轻哈弗茨、维尔纳和普利西奇的进球压力，因为卢卡库是那种希望承担起责任的球员。”

“我对维尔纳、哈弗茨和普利西奇都很满意，因为他们踢球强度很高。有了卢卡库，我们就有机会踢双前锋，就像他在国米习惯的那样，或者继续踢三前锋。”

“我们会看看到时候情况如何，以及球员们如何为自己的位置而战。”