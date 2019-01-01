图赫尔：卡瓦尼在巴黎圣日耳曼的处境很悲伤

德国主帅对于本赛季没有给他的乌拉圭前锋更多的上场时间很不高兴。

巴黎圣日耳曼队主教练托马斯·图赫尔表示，他对卡瓦尼的情况感到很难过，因为他已经失去了上场比赛的机会。

卡瓦尼在本赛季结束时合同到期，他在周三对阵南特的比赛中替补出场。

这位32岁的球员曾与美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队、贝克汉姆的国际迈阿密、意甲冠军尤文图斯以及西甲球队马德里竞技联系在一起。

卡瓦尼本赛季只首发了四场联赛，在2019- 2020赛季的各项赛事中首发了五场。

当被问及乌拉圭国脚时，图赫尔告诉记者:“我和他谈过了。我们都知道这对他来说很难。对我来说，这不仅是一个艰难的决定，也是一个悲伤的决定。

“我们和三个前锋打了很多比赛，包括一个9号。卡瓦尼在赛季初就受伤了，这不是他的错。伊卡尔迪在那段时间踢得很好，进了很多球。”

“如果我们使用4-3-3阵型，我们有三名出色的球员，姆巴佩，伊卡尔迪和他。我很难过，因为我现在没有办法让他上场。”

“他不应该得到这样的评价，他很专业，在更衣室里他的精神状态很好，他给球队带来了活力。但现在我没有太多的比赛时间给他。”

卡瓦尼于2013-14赛季从那不勒斯转会而来，本赛季为图赫尔的法甲冠军球队攻入两球。

上个月，这名前锋的经纪人，沃尔特·古格列尔蒙，暗示卡瓦尼将会在巴黎度过剩下的赛季，但是他不会缺少报价。

“他将留在(明年1月)。我们仍在讨论(新合同)，但目前还没有任何实质性的进展。

“我们不是很担心合同的延期。卡瓦尼肯定会有很多机会，最重要的是他在合同结束后将是自由的。

“卡瓦尼还有三年的时间去踢最高水平的比赛，他可以在欧洲任何一支主要的球队踢球。”