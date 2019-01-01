图赫尔：卡瓦尼在巴黎圣日耳曼的处境很悲伤
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巴黎圣日耳曼队主教练托马斯·图赫尔表示，他对卡瓦尼的情况感到很难过，因为他已经失去了上场比赛的机会。
卡瓦尼在本赛季结束时合同到期，他在周三对阵南特的比赛中替补出场。
这位32岁的球员曾与美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队、贝克汉姆的国际迈阿密、意甲冠军尤文图斯以及西甲球队马德里竞技联系在一起。
卡瓦尼本赛季只首发了四场联赛，在2019- 2020赛季的各项赛事中首发了五场。
当被问及乌拉圭国脚时，图赫尔告诉记者:“我和他谈过了。我们都知道这对他来说很难。对我来说，这不仅是一个艰难的决定，也是一个悲伤的决定。
“我们和三个前锋打了很多比赛，包括一个9号。卡瓦尼在赛季初就受伤了，这不是他的错。伊卡尔迪在那段时间踢得很好，进了很多球。”
“如果我们使用4-3-3阵型，我们有三名出色的球员，姆巴佩，伊卡尔迪和他。我很难过，因为我现在没有办法让他上场。”
“他不应该得到这样的评价，他很专业，在更衣室里他的精神状态很好，他给球队带来了活力。但现在我没有太多的比赛时间给他。”
卡瓦尼于2013-14赛季从那不勒斯转会而来，本赛季为图赫尔的法甲冠军球队攻入两球。
上个月，这名前锋的经纪人，沃尔特·古格列尔蒙，暗示卡瓦尼将会在巴黎度过剩下的赛季，但是他不会缺少报价。
“他将留在(明年1月)。我们仍在讨论(新合同)，但目前还没有任何实质性的进展。
“我们不是很担心合同的延期。卡瓦尼肯定会有很多机会，最重要的是他在合同结束后将是自由的。
“卡瓦尼还有三年的时间去踢最高水平的比赛，他可以在欧洲任何一支主要的球队踢球。”