做好本分 图赫尔：内马尔要接受巴黎球迷的嘘声

主教练赞扬了巴西人在周六受到主场球迷的敌意对待后的反应。

巴黎圣日耳曼的主教练托马斯·图赫尔表示，内马尔在对斯特拉斯堡的比赛中以一个精彩的制胜球回归后，不得不接受球迷的嘘声。

内马尔为巴黎圣日耳曼踢了他本赛季的第一场比赛，他在全场补时阶段创造了一个神奇的时刻，他杂技般的倒钩进球帮助巴黎圣日耳曼在周六以1-0取胜。

但这位巴西球星却成为了本队球迷的攻击目标。据报道，在休赛期的转会风波中，他极力要求回到巴塞罗那，因此遭到了球迷的嘘声。

图赫尔说，这位27岁的球员需要接受球迷的嘘声，但是他赞扬了内马尔的反应。

“这并不容易，因为他是一个敏感的人，但他做得很好。”他在新闻发布会上说：“这就是生活，转会市场对球迷来说也不容易。这就是为什么我们必须接受他们的行为。我不想评判他们的行为，就像那样。这并不容易。他可以踢得更好，更多的盘带和跑动。他需要几场比赛来找到正确的节奏和他的身体能力，让他的速度带动我们的比赛节奏。他有能力决定一场比赛的命运。我很高兴他在最后一刻证明了这一点。”

值得赞扬的是，在比赛结束后，内马尔似乎确实接受了自己在球迷中的命运。巴西人并没有把责任归咎于球迷，他承诺从现在开始他的注意力将集中在巴黎圣日耳曼，同时他也声称他将“每场比赛都当不在主场踢球一样”，他承认他不希望在短时间内改变球迷对待他的方法。

虽然内马尔和球迷之间的闹剧似乎不会很快结束，但巴黎圣日耳曼的球迷至少可以对他们在积分榜上的位置感到满意。在周六的联赛获胜后，他们以两分的优势领跑法甲。

他们将在周三的欧冠比赛中迎战皇家马德里，这是另一家与内马尔夏季转会有关的俱乐部。巴黎圣日耳曼将在下周日重返联赛，届时他们将客场对阵里昂。