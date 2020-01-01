图赫尔：内马尔在重大比赛中总是很可靠

这位德国教头称赞了自己的这位爱徒在重大比赛中的可靠，此前巴西前锋一直被球迷和媒体所诟病。

托马斯·图赫尔表示，内马尔“在重大比赛来临的时候总是很可靠”，他赞扬了这位世界上最昂贵的球员，因为他在欧冠四分之一决赛对阵多特蒙德的比赛中表现出色。

2017年夏天，巴黎圣日耳曼以2.2亿欧元的天价从巴塞罗那签下了内马尔，这一举动震惊了整个欧洲足球界。

很多人都认为巴西人加盟王子公园球场的转会费并不合理，再加上一系列的严重伤病和场外问题，这些都掩盖了他在球场上的出色表现。

其他球队

在离开诺坎普后，内马尔被所有人视为梅西的接班人，认为他能够撼动梅西和C罗对金球奖的垄断。但自从他来到法国后，却被另一位本土巨星所超越。

姆巴佩近年来已经成为了巴黎圣日耳曼的关键球员之一，而内马尔则一直都在试图回到巴萨。

巴萨和巴黎圣日耳曼这两家俱乐部去年曾就转会问题进行过谈判，但最终这笔交易未能成行，因此这位28岁的球员不得不重新评估自己的职业生涯，只得继续留在这家首都球队。

本赛季，健康问题一直困扰着内马尔，但他依旧在所有出场的22场比赛中攻入了18粒进球，其中包括对阵多特蒙德的欧冠16强比赛中的两粒进球。

在巴黎圣日尔曼以总比分3-2晋级四分之一决赛的过程中，这位前巴萨在两回合中都取得了进球，现在他被自己的教练称赞为在最大的舞台上依旧能“承担起自己的责任”。

图赫尔告诉俱乐部的官方网站:“内马尔在进攻和防守中都是我们的关键球员。我必须承认，每当大赛来临的时候，他总是很可靠。”

“他很努力，他总是在那里，他很聪明，能够传出威胁球。我们可以看到，在与多特蒙德的首回合比赛失利后，他的作用更加明显。”

“不幸的是，他在那场比赛之前就受伤了，而且在首回合之前的一段时间内，他都没有出场，但在这两场比赛之间，他的身体逐渐好转，能力也有所提高。”

“他给每个人的印象是，他在那里，并且一直在承担自己的责任。这也给其他球员传达了积极的影响，对我，父亲球场上的球员来说都是如此，这很棒。”