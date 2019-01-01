图赫尔：内马尔和姆巴佩的关系是巴黎的关键

这位巴黎主帅承认，俱乐部本赛季的命运很大程度上依赖于他们的两位球星互相帮助。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫 尔希望本赛季姆巴佩和内马尔能够建立起一种致命的伙伴关系，因为俱乐部希望能让自己的赛季回到正轨。

在周五的新闻发布会上，图赫尔确认姆巴佩和伊卡尔迪在最近的伤病之后都可以复出。

巴黎圣日耳曼主帅非常清楚，如果姆巴佩和内马尔能够稳定地结合在一起，那么法甲卫冕冠军将会无坚不摧。

“两人之间的关系对我们来说是关键，图赫尔可以给我们带来很多可能性。”图赫尔说：“姆巴佩已经受伤好几个星期了，我们必须要有耐心，明天基利安不可能打满90分钟。我们必须适应形势和对手。明天，我们将能够使用姆巴佩和伊卡尔迪。”

周三0-2输给兰斯是巴黎圣日耳曼自2018年5月以来在法甲主场的第一场失利，这发生在图赫尔执教之前。

这场失利后巴黎仅凭净胜球优势保住榜首，图赫尔希望他的球队能在周六对波尔多的比赛中把事情做好。

“在输掉比赛后，能尽快比赛是件好事。”图赫尔说：“在一次失利之后总是很难找到一个好的心情——这是明天对一支来自波尔多的强队的挑战，重新开始赢球。这是缺乏强度。这对我来说是一个惊喜，因为我做了一些改变来增强强度。我讨厌失败，这太难了。我们可以做得更好，我们会改进的。”