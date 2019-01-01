图赫尔：内马尔和姆巴佩开始在场上并肩合作了

在3:1战胜蒙彼利埃的比赛中，两名进攻者都命中了目标，德国教练对他们的表现赞不绝口。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔相信队内球星二人组内马尔和姆巴佩将会在球场上再次并肩作战。

周六，巴黎圣日耳曼以3-1战胜蒙彼利埃，内马尔和姆巴佩各进一球，一起为法甲冠军而战。

这两名球员本赛季都受到了伤病的困扰，限制了他们在场上一起搭档的时间，但图赫尔认为他们会回到正轨。

“这对他们两个来说都不容易，”图赫尔说。“他们都曾经远离过赛场，只是现在才开始真正在一起踢球。”

“姆巴佩很难打长时间的比赛，而内马尔更有经验，他在这种困难的气氛下反应很好。最后，他们让我们赢得了比赛，对吗？”

内马尔的进球是一个令人震惊的任意球，这位前巴塞罗那球员透露，他原本希望在一个死球机会中破门。

“在比赛前，我被告知我将用任意球得分，”内马尔说。“所以我很高兴打进了这个漂亮的进球，这对球队很重要。”

“这是一场非常复杂的比赛。我们下半场踢得很好，这让我们获得了一场重要的胜利。”

这场胜利巩固了巴黎圣日耳曼在法甲榜首的地位，在周日对阵波尔多的比赛前，他们领先第二名马赛8分。

图赫尔赞扬了他的球员们在蒙彼利埃的比赛中应对令人生畏的主场优势和艰难的比赛环境时的表现。

他补充道：“这是一场伟大的胜利，一场精彩的比赛。在这样一个充满敌意的环境下，在这样一个糟糕的球场上赢得比赛真的很难。”

“他们投入了大量的精力，但我们的表现很有质量。我们也加大了90分钟的强度，这是必要的，因为到最后，他们的跑动也变得困难了。”

“我们用我们的素质和心态给出了答案。我们一直保持冷静。这是一场非凡的比赛，一场伟大的胜利是应得的，祝贺我的球队。”