图赫尔：内马尔可以上场 也会在本周的联赛上场

巴西球星本赛季还没有为法甲冠军出场，但是他的教练说27岁的他将在对阵斯特拉斯堡的比赛中出场。

主教练托马斯·图切尔已经证实，内马尔可以参加巴黎圣日耳曼的比赛，并准备在周六对阵斯特拉斯堡的比赛中上场。

由于伤病和人们对他在法国首都未来的猜测，内马尔本赛季还没有为巴黎圣日耳曼上过场。

在今年夏天的转会窗口期间，他曾是巴萨的目标，但西甲冠军未能与巴黎圣日耳曼达成协议。

在国际比赛日期间，内马尔伤愈复出，代表巴西参加了与哥伦比亚和秘鲁的两场友谊赛。

在周五的赛前新闻发布会上，图赫尔说内马尔已经准备好回归巴黎圣日耳曼，会参加周六对斯特拉斯堡的比赛。

“内马尔的回归非常及时，因为同为前锋的姆巴佩和卡瓦尼都将因伤缺席比赛。”图赫尔告诉记者。

“是的，显然是的，当然，现在一切都清楚了，我们了解我们的团队，我很高兴，我们有很多天才球员，我们有内马尔在我们的球队，我们没有其他的想法，他也一样，会专注于我们。”

“我们想念卡瓦尼和姆巴佩，所以他需要回来，他明天就可以上场了。”

内马尔还没有公开谈论与巴萨有关的转会传闻，但前队友梅西是讨论过这笔潜在交易的人之一。

据报道，梅西一直在努力推动内马尔成为西甲豪门的转会目标，同时体育总监莱昂纳多证实，27岁的内马尔曾明确表示他想离开巴黎。

大巴黎也愿意接受有关这名巴西前锋的报价,但据报道拒绝了巴萨提出的“现金+球员”的交易方案。图赫尔希望内马尔现在能够重新将注意力集中在他在大巴黎的第三个赛季——尽管当球队在下周的欧冠联赛上面对皇马时他将停赛。

“我相信内马尔会竭尽全力帮助我们实现本赛季的目标。”他补充道。

“对我来说，在一直和他聊聊以及只字不言之间找到平衡也是一个挑战。”

“对他来说，在巴黎生活和踢球并不难，也不是很糟糕的一件事……如果我们谈论他所说的一切，他父亲所说的一切，巴塞罗那所说的一切……我们会失去理智，我想向前看，他会找回笑容，然后我们就会看到。”