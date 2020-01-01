图赫尔：伊卡尔迪像法尔考 他和姆巴佩是个好组合

姆巴佩和法尔考在摩纳哥的合作在欧洲引起了轰动，图赫尔也发现了他和伊卡尔迪的组合的相似之处。

基利安·姆巴佩与毛罗·伊卡尔迪的高产合作让巴黎圣日耳曼主帅托马斯·图赫尔想起了这位法国球星在摩纳哥与拉达梅尔·法尔考的著名组合。

姆巴佩本赛季为巴黎圣日耳曼出场21次，攻入19球，而伊卡尔迪从国际米兰租借到巴黎圣日耳曼后出场20次，攻入17球。

在周日对摩纳哥那场惊心动魄的3-3平局中，两人都没能破门，但在周三路易斯二世球场的比赛之前，图赫尔对他们的合作给予了高度赞扬。

2016-17赛季，姆巴佩和法尔考一起在摩纳哥的法甲和欧冠赛场上爆发，他们击败了由图赫尔执教的多特蒙德，在欧洲冠军联赛中杀入半决赛。

“是的，这有点类似，因为法尔考有点像毛罗，他真的很喜欢踢9号，而且他可以做单前锋。”德国主教练告诉记者。

“基利安移动得更多，他在边路移动得很快。这是一个很好的组合，对他们俩都有好处，他们喜欢一起踢球，他们在一起很危险。”

“这很好，因为我们总是有两名球员在进攻三区，很难防守。这是一个很好的组合。”

姆巴佩和伊卡尔迪都很可能在周三首发，特别是在卡瓦尼缺席的情况下，尽管图赫尔对本月底之前把他的队伍要连续踢四场客场比赛的安排很不满意。

“这对球员来说很糟糕，他们都死了！他们从不睡觉。”他说：“我们必须控制好训练时间和让他们睡觉的时间，因为睡个好觉是最好的恢复方式。这已经被证明过了。”

“但我们从不睡觉。我们失去了节奏。如果我们就一次，那好的，但是如果我们在两周内踢四次，我们会在凌晨3点，4点，5点睡觉。这是艰难的。”