图赫尔：之前谈论哈兰德只是开玩笑 我觉得自己掉入了陷阱

德国人之前曾暗示蓝军每周都会谈引进这位多特蒙德球星的事情

图赫尔声称，当他暗示切尔西经常谈论哈兰德转会时，自己“掉进了一个陷阱”。

图赫尔之前曾暗示蓝军每周都会谈哈兰德的转会。

然而现在，他说这番话是开玩笑的，但是他承认他的话可能最终给人留下了错误的印象。

“我掉进了一个陷阱，”图切尔回想自己的话时说。“我在德国获得了一个奖项，是一家报纸颁发的。他们给了我这个奖，并问我一个球员的情况。”

“通常我从不谈论其他球员，因为我从来没有这样做过。我们或多或少都在拿这件事开玩笑，我早该知道的。”

“因为开玩笑，并做一个回答问题的好人……我在10月份开了哈兰德和卢卡库搭档双前锋的玩笑，就好像我们出价了。这就是当时的情况，但我应该更加谨言慎行。”

此前，图赫尔在接受德国《图片报》采访时表示哈兰德是切尔西优先考虑的目标。

他当时说道：“我们讨论过几次哈兰德，包括在转会窗口期间，但当时看来，这完全不现实，根本不可行。”

“当然，我们经常谈论他，因为他是一名出色的球员，是多特蒙德的决定性人物，是我们在欧冠的劲敌。”

考虑到切尔西上赛季在欧冠的成功以及新赛季的良好开局，如果哈兰德离开多特蒙德的话，切尔西很有可能成为他的目的地。

这位出生在利兹的挪威国脚是桑乔离开多特蒙德后的代表人物，俱乐部将面临一场艰苦的持久战来留住他。

其他欧洲重量级球队也在争夺哈兰德的签名，这对图赫尔来说是一个艰巨的任务。