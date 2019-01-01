图赫尔为内马尔赛后暴躁反应站台：他讨厌输球

这位巴西球星的主教练在法国杯决赛后对他的前锋的表现表示钦佩。

内马尔的反应得到了主教练托马斯·图赫尔的支持——大巴黎在周六法国杯决赛中失利给即将在周二客场挑战蒙彼利埃的比赛蒙上了阴影。

这位巴西巨星在1月份脚伤后的第一次首发出场并踢满了120分钟，帮助丹尼·阿尔维斯在对阵雷恩的比赛中上演了精彩的首开纪录，并在这场2-2平局中打进了第二粒进球，并在点球大战中完成了自己的任务。

克里斯托夫·恩昆库错失点球，让雷恩赢得了自1971年以来的首个重要荣誉，而内马尔在巴黎圣日尔曼队走上法兰西体育场台阶去夺取亚军奖牌时，与一名支持者的对峙成为赛后的头条新闻。

在言语交流之前，他似乎把正在拍摄巴黎圣日耳曼队的粉丝的手机打掉了。

而在赛后，内马尔在Instagram上为此事道歉：“我做错了吗？是的，但是没有人能无动于衷。”

据报道，这位世界上身价最高的球员可能面临法国足协8场禁赛的处罚，但图赫尔对他的球员表示了支持。

“我知道内马尔的意思，这不是我们在外面应该谈论的事情，而是我们在内部必须谈论的事情。”他在周一的时候表示。

“有些球员喜欢赢，有些球员讨厌输。每个人都喜欢赢，但更多的是讨厌输球。”

“内马尔踢了120分钟，我对他的表现感到惊讶。他进了球，送出了一个决定性的传球，打进了第五个点球。我们几乎所有有威胁的行为都来自于他。”

本赛季，巴黎圣日耳曼如愿拿到了法甲冠军，但最近有报道称，在欧冠16强被曼联淘汰后，更衣室里出现了不满情绪。

在图赫尔执教的第一个赛季，俱乐部在国内杯赛上的出色表现曾让对手们望尘莫及。

“在巴黎圣日耳曼，我们的目标是赢得一切，包括冠军联赛。”这位前多特蒙德主帅说。

“但是你必须小心，即便是像尤文图斯这样的球队都已经很多年没有赢得过冠军了。”

“我们需要在更衣室里沟通来成长和提高。但我们必须私下谈谈。我们可以交谈，可以有不同的意见，但我们必须在更衣室里谈。”

蒂亚戈·席尔瓦因伤缺席了这场法国杯的决赛，他将继续缺席前往拉莫森球场的比赛。