图赫尔：一线队42个人是不可能的 有些人需要离队

这位德国教头面临着一些艰难的选择，因为他希望在新赛季开始之前重新给他的欧冠冠军球队注入活力

图赫尔承认，他面临着为即将到来的赛季削减切尔西阵容的艰难决定，但他强调，在他的队伍中拥有42名球员是“根本不可能的”。

这位德国人上个赛季中途来到斯坦福桥，并在五月带领蓝军赢得了欧冠冠军，在繁忙的季前赛程中，他选择让球员们轮换上场。

虽然有几名球员似乎注定要在下个赛季离开俱乐部，但其他的决定对图赫尔来说还是比较困难的，他承认他决心为所有的竞争者提供一个公平的机会。

他告诉切尔西官网：“在与阿森纳的季前赛之后，我们把所有球员的名字都写在了名单上，因为周日是与阿森纳的比赛，周一来自英格兰、意大利和巴西等国家队的球员都回来了。”

“所以我们写下了他们的名字，并意识到一线队里有42名球员，这是不可能做到的。”

“从这里开始，我们不得不做出一些决定，为三组和我们合作了半年的球员提供高质量和聪明的训练，同时选择我们想更加了解的球员球员。”

在葡萄牙击败对手曼城获得欧冠冠军后，蓝军希望在这个夏天为球队注入更多的人才。

虽然像吉鲁和卡巴列罗这样的球员已经离开了，而托莫里已经被出售到AC米兰，但是蓝军至今还没有完成真正的引援。

卢卡库今夏可能会高价加盟，但图赫尔仍面临着对德林克沃特和亚伯拉罕等球员的未来的艰难决定，这两名球员今后可能不再在俱乐部占有一席之地。

切尔西将在下周的欧洲超级杯中迎战欧联杯冠军比利亚雷亚尔。

三天后，他们将在8月14日对阵水晶宫，开始他们的英超赛季。

球迷们将屏息以待本月晚些时候的欧冠抽签，蓝军在等待得知他们的欧冠小组对手。