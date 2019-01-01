图拉姆：从来没有人就反对种族歧视做些什么

在卢卡库被种族歧视辱骂后，前法国队球星对没有采取行动消除足球中的种族歧视表示愤怒。

在国米前锋卢卡库成为最近一个遭受种族其实辱骂的球员后，利利安·图拉姆质疑足球主管们是否会用强硬的行动来支持愤怒的言论。

世界杯冠军得主图拉姆说，白人至上的文化是一系列破坏足球的种族歧视事件的根本原因。

除了球场上发生的事件外，社交媒体上对黑人球员的辱骂浪潮不断高涨，也损害了现代足球光鲜亮丽的形象。

出生在瓜德罗普的法国黑人球员图拉姆曾在意大利效力了10年，先后效力于帕尔马和尤文图斯。

早在他还在球场上踢球的时候，他在政治上一直很活跃，经常公开反对体育领存在的种族歧视现象和社会不平等问题。

前曼联前锋卢卡库周日在卡利亚里为国米效力时遭到了歧视辱骂，意大利足协和国际足联立即谴责了这一行为。

但是在接受罗马体育报采访时，图拉姆质疑道:“在这样的事件发生后，过了多少年后才有这样的反应？”

“最终，每个人都认为这是一个严重的问题，但解决方案尚未找到。”

“我们谈论了很多年，但什么也做不了，这就意味着其中存在着巨大的伪善，没有解决问题的意愿。”

他补充道:“每个人都说，‘让我们做点什么吧’，但没有人真正去做什么。种族歧视者认为他们是对的。”

他声称，任何不能通过果断行动来兑现承诺的人实际上都是同谋，但也有办法鼓励社会变革。

“例如，在法国，如果看台上出现恐同情绪，裁判就会中断比赛：暂停比赛，把两支球队送进更衣室，这样就可以教育人们。在意大利，我不记得有任何如此强势的立场。”他说。

现年47岁的图拉姆在巴塞罗那效力两年后于2008年退役。

他是1998年法国队夺冠的一员，他认为白人反对黑人的种族歧视在世界大部分地区都很普遍。

图拉姆说:“我们需要意识到，足球世界不是种族歧视的世界，而是意大利、法国、欧洲乃至更广泛的白人文化中都存在种族主义。”

“白人认为他们比黑人优越，他们可以对黑人做任何事情。不幸的是，这种情况已经持续了几个世纪。改变一种文化并不容易。”