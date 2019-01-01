图切尔淡化大巴黎危机说：我们必须保持冷静

法国豪门在最近一场比赛中1-5输给了里尔，但俱乐部教练坚持认为他们的法甲冠军仍然没有受到威胁。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔否认了俱乐部陷入危机的说法，但承认他们正经历一个“困难时期”。

在4月7日主场2-2战平斯特拉斯堡之后，法甲领头羊法甲已经错过了两次夺冠的机会。

巴黎圣日耳曼还有机会在周三客场挑战南特的比赛中获得连续第二年的联赛冠军，而图赫尔希望球队能在状态上有所好转。

“我们必须在一个赛季中接受这样的低潮期。”他在新闻发布会上说，“中间阶段有很多积极因素，但也有复杂、艰难的几周。”

“这不是一场危机，而是一个艰难的阶段。如果下个赛季我能领先17分，我也会面临同样的危机！我们必须保持冷静和团结。”

“我们的目标是尽快夺冠。我们有机会在对斯特拉斯堡和里尔的比赛中成为冠军，但是我们没有抓住这个机会。总有一些障碍需要克服。”

巴黎圣日耳曼将没有受伤了的穆尼耶、卡瓦尼、内马尔、马尔基诺思、蒂亚戈·席尔瓦和迪玛利亚的情况下前往排名第15的南特，而贝尔纳特和弗拉蒂也将停赛。

图赫尔否认他对俱乐部医务人员处理球员伤病的方式有任何意见，但他表示，对于那些能够上场的球员来说，工作量变得越来越大。

在列出将缺席的球员名单后，图赫尔说：“这不是我们参加欧冠四分之一决赛的阵容，他们是我们的伤员”

“我没有生气。我们一起努力工作。医生、物理治疗师和工作人员都在一起。我们必须单独对待每一次受伤。我对他们有信心。”

“没有足够的球员，这是现实。如果很多球员无法比赛，剩下的球员就有更多的责任。这是要求。他们身心俱疲。但他们不会停止。”

巴西超级球星内马尔正在从1月23日巴黎圣日耳曼对斯特拉斯堡的比赛中脚部的伤病中恢复过来，但这位世界上身价最高的足球运动员何时才能完全康复还不得而知。

图赫尔已经证实他没有因为之前的受伤而承受任何持续的疼痛，他的目标是尽快复出。

“内马尔没有再感到疼痛。”他补充道，“他很有信心，希望尽快复出。”