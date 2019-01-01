国际足联决定2022年卡塔尔世界杯不扩军

国际足联主席因凡蒂诺最初提议扩军，但这个提议未能在2022年实行。

国际足联放弃了将2022年卡塔尔世界杯参赛队增加到48支的计划。

国际足联表示，由于后勤问题，没有足够的时间来考虑扩大世界杯的提议。

此前，国际足联主席因凡蒂诺曾提出一项计划，允许卡塔尔的一些海湾邻国举办一些额外的比赛。

然而，在周三发布的一份声明中，国际足联证实，它需要更多时间来考虑世界杯扩军的所有可能要求，决定的最后期限定于下月。

因此，按照原计划，2022年世界杯决赛将由32支球队组成。

“国际足联和卡塔尔共同探索了让参赛队伍从32支增加到48支并让邻国协办2022年世界杯的所有可能性后，国际足联协会得出结论。”声明说：“在所有有关利害攸关者参与下进行了彻底和全面的协商进程之后，会议的结论是，在目前情况下，目前无法提出这样一项建议。此外，国际足联和卡塔尔再次探讨了卡塔尔举办48支球队参赛的可行性，特别是降低了国际足联的某些关键要求。在这方面的一项联合分析的结论是，由于筹备工作已进入高级阶段，需要对东道国可能受到的后勤影响进行详细的评估，因此需要更多的时间，不能在6月最后期限之前作出决定。因此，决定不进一步寻求这一选择。

“因此，2022年卡塔尔世界杯将保持原计划的32支球队，不会在6月5日的下届国际足联大会上提交任何提案。”

据报道，世界杯的扩军计划将在2026年继续进行，届时美国、加拿大和墨西哥将主办世界上最盛大的足球赛事。