国际足联：中国将主办2021年扩张后的新世俱杯

扩大后的锦标赛将于两年后在远东举行，届时将有来自世界各地的24支球队参加。

中国将在2021年主办改制后的国际足联俱乐部世界杯，比赛将在6月至7月的夏季举行。

改制后的比赛将每四年举行一次，预计将有8支欧洲球队参赛。

现行的世俱杯只有七支球队参赛，但随着国际足联的扩张提议，这一数字将增加到24支。

世俱杯将取代联合会杯，后者自1992年以来一直是举办世界杯的国家的热身赛事。

国际足联发布官方声明确认中国被一致任命为东道主，声明中写道:“国际足联理事会一致任命中国为2021年新世俱杯的东道主。”

国际足联理事会今天在上海召开会议，就未来国际足球锦标赛的几个关键步骤进行了投票，包括一致决定任命中国作为2021年首届国际足联世俱杯的主办国。”

“世俱杯将于2021年6月至7月举行，最终的比赛场地名单将由国际足联和中国足协决定。”

“国际足联和6个足协将通过协商，最终确定从每个联盟中获得参赛资格的俱乐部的参与模式。”

国际足联主席因凡蒂诺周四在上海的一次理事会会议上表示:“这对足球来说是一个历史性的决定，因为国际足联理事会一致决定任命中国为新改制的世俱杯的主办国。”

“新的国际足联足球世俱杯将是每一个热爱足球的人都期待的比赛。这是世界上最好的球队和俱乐部参加的第一次真正意义上的世界杯。”

在新计划公布后，一些欧洲顶级俱乐部威胁要抵制这一赛事，因为夏季的比赛将打乱休赛期中的休息时间。

包括曼联执行副主席艾德·伍德沃德在内的欧洲俱乐部协会(ECA)的董事会成员签署了一封反对该活动的信件。

“(我们)坚决反对任何改制后是世俱杯的认可——任何ECA俱乐部都不会参加。”信中写道。

最新一届的世俱杯将于12月11日在卡塔尔开赛，七天后，冠军联赛冠军利物浦将进入半决赛的比赛。