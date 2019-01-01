国际米兰确认孔蒂成为斯帕莱蒂继任者

前切尔西主帅孔蒂将会重返意甲，国际米兰已经确认他将会成为球队新教练。

在斯帕莱蒂离开后，国际米兰确认任命安东尼奥·孔蒂为他们的新教练。

尽管以意甲第四的成绩晋级欧冠，但国米在周四的一份简短声明中宣布解雇斯帕莱蒂。

这一消息不怎么让人感到惊讶，因为几个星期以来一直有传言说斯帕莱蒂将被解雇，而孔蒂则被认为是他的潜在替代者。

周三，当孔蒂与国际米兰媒体团队的一张照片出现在社交媒体上时，人们的猜测开始升温。周五早些时候，国际米兰发表了一份声明。

“坚定而有野心的孔蒂现在开始了他在国际米兰的冒险，”俱乐部声明说：“就在我们面前，我们有两个有着相同目标和前景的存在——那就是取胜。头、心和腿是概括孔蒂生涯的三个词。”

这位49岁的教练也表达了他对加盟国际米兰的兴奋之情。

孔蒂在一份声明中说：“我人生的新篇章开始了，我真的很兴奋。通过我的工作，我将努力回报主席（张康阳）和董事们对我的所有信任。我选择国际米兰是因为它本身，因为这个项目的良好基础和雄心壮志，因为国米的历史。我被俱乐部的透明度和将国米带回正轨的愿望所打动。”

孔蒂在意大利和英格兰都是冠军得主，据报道，在他执教的头两个赛季，他的基本工资将达到1000万欧元(900万英镑/ 1100万美元)。

“我相信孔蒂是最好的教练之一，”国际米兰主席张康阳在俱乐部网站上说：“我确信他将帮助我们实现我们的目标，完成我们的使命，我们的使命始终如一：让这个俱乐部再次成为世界上最好的俱乐部之一。”

这位49岁的教练自从去年离开切尔西后就一直没有工作，他为英超第五的成绩付出了代价。然而，在此之前的一个赛季，他带领蓝军获得了联赛和足总杯双冠王。

在执教尤文三次获得意甲冠军后，他将重返意甲。2014年，他离开尤文，执教意大利国家队。